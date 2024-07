video suggerito

Mahmood in mutande a Battiti Live: chi ha firmato il look bianco con boxer e canotta coordinati Mahmood è tra gli ospiti della terza puntata di Battiti Live, quella registrata a Otranto che va in onda su Canale 5 oggi, lunedì 22 luglio. Sul palco ha sorpreso tutti in boxer e canotta: ecco chi ha firmato il suo look di ispirazione intima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Battiti Live è uno dei festival musicali più seguiti dell'estate e in questo 2024 è contraddistinto da diverse novità, dalla conduzione affidata a Ilary Blasi (che è andata a sostituire Elisabetta Gregoraci) alla messa in onda ogni lunedì sera su Canale 5, il dettaglio rimasto invariato? Sul palco continua a vedere alternarsi gli artisti più in vista del momento che si sfidano a colpi di tormentoni. Nella terza puntata, quella registrata a inizio luglio a Otranto, si è esibito anche Mahmood, che sulle note di Ra Ta Ta ha replicato il balletto del video diventato virale sui social: ecco tutti i dettagli del suo look bianco di ispirazione intima firmato Luis De Javier.

Chi ha firmato il look bianco di Mahmood a Battiti Live

Da sempre icona fashion sempre sul pezzo in fatto di tendenze, anche a Battiti Live Mahmood è riuscito a distinguersi per originalità e stile. Dopo il cappello di pelliccia sfoggiato al Tim Summer Hits, sul palco di Canale 5 ha preferito qualcosa di più estivo ma ispirandosi al mondo intimo.

Mahmood a Battiti Live

Affidatosi alla nuova stylist Ramona Tabita, ha seguito la moda del total white ma con un outfit che sembra essere uscito dalla camera da letto. Il cantante ha infatti abbinato la classica canotta di cotone bianco a un paio di boxer oversize con l'elastico decorato con il logo di Luis De Javier, il brand che ha firmato il look.

Il look di Luis De Javier

Mahmood con calzettoni e ginocchiere a Battiti Live

Per completare l'outfit da palcoscenico Mahmood non ha rinunciato a degli ulteriori accessori total white. Ha abbinato la canotta e i boxer a una camicia bianca davvero oversize che ha lasciato cadere sulle spalle mentre ballava e ha abbinato il tutto a dei calzettoni di spugna bianca alti fino al ginocchio portati con le ginocchiere imbottite. Niente sneakers o scarpe sportive, ha preferito un paio di mocassini dallo stile classico in pelle marrone, rendendo così la sua scelta di stile ancora più sofisticata. Capelli con la fila molto laterale, occhiali da sole da divo e fascino da vendere: Mahmood è tra le indiscusse icone fashion dell'estate 2024.

Mahmood in Luis De Javier