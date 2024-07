Mahmood col cappello di pelliccia in estate: l’originale look per il Tim Summer Hits 2024

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Sono partiti ufficialmente i festival dell'estate e sono molti gli artisti italiani che sul palco si stanno sfidando a colpi di hit, nella speranza di trasformare le loro canzoni in tormentoni. Ieri sera, domenica 7 luglio, su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata del Tim Summer Hits 2024 e, al di là della padrona di casa Andrea Delogu apparsa meravigliosa in total white, sono stati molti i cantanti che hanno attirato le attenzioni del pubblico, da Alessandra Amoroso a Ghali. Chi si è distinto per originalità in fatto di stile? Mahmood, che ha sfidato il caldo con un esuberante cappello di pelliccia.

Il look oversize di Mahmood

Mahmood è stato tra i grandi protagonisti della seconda puntata del Tim Summer Hits (registrata a fine giugno da Piazza del popolo, Roma) e sul palco si è esibito sulle note delle sue hit del momento, Ra-ta-ta e Bakugo. Da sempre icona fashion dall'animo iper contemporaneo, anche in questa occasione è riuscito a lasciar trionfare la sua innata passione per il glamour. Ha indossato un paio di pantaloni metallici, un modello oversize a stampa camouflage sui toni dell'argento e oro, l'ha abbinata a una micro t-shirt bianca decorata con la scritta "Best man" sul petto che ha lasciato l'ombelico in vista.

Mahmood sfida il caldo con la pelliccia

A fare la differenza nel look di Mahmood è stato un accessorio in particolare: ha sfoggiato un originalissimo cappello di pelliccia, una sorta di colbacco con la "coda" che ondeggiava a ogni movimento. Certo, le temperature tipicamente estive non avranno reso semplice esibirsi con un simile copricapo, ma l'effetto esuberante e fashion è stato assicurato. In molti sul web non hanno potuto fare a meno di commentare l'outfit, paragonando il cantante a una delle "giovani marmotte". Orecchino a croce, anfibi e balli sinuosi: l'estate di Mahmood sembra essere letteralmente infuocata.