Mahmood dice addio alla tuta gold: con i putti alati sul completo annuncia gli instore Mahmood ha annunciato le date degli instore per promuovere la versione fisica dell'album Nei letti degli altri. Per l'occasione ha detto addio alla tuta gold e ha indossato un completo decorato con i puttini alati.

A cura di Valeria Paglionico

Chi nelle ultime settimane non ha provato almeno una volta a replicare la coreografia di Mahmood sulle note di Tuta Gold? La hit sta spopolando non solo sui social tra tutorial e reel ma anche su Spotify, dove ancora oggi risulta essere tra i brani più ascoltati a livello globale. Il cantante, già reduce dal successo sanremese, non è rimasto con le mani in mano di fronte questi incredibili traguardi, ha un'agenda ricca di impegni professionali, primi tra tutti i preparativi per il tour europeo alle porte. Su Instagram, inoltre, ha rivelato le date degli instore per presentare l'album Nei letti degli altri e lo ha fatto con un look inedito e glamour che non è passato inosservato.

Il nuovo stile di Mahmood è "angelico"

Nei letti degli altri è il titolo del nuovo album di Mahmood: dopo essere stato lanciato il 16 febbraio sulle piattaforme digitali, a partire dal prossimo 8 marzo sarà in vendita in formato fisico con tutta la tracklist completa. Per promuovere l'opera il cantante ha pensato bene di organizzare degli incontri con i fan e si è servito dei social per annunciare le date degli instore a Milano, Roma e Napoli. Per l'occasione ha lasciato nell'armadio gli ormai iconici abiti glamour legati all'esperienza sanremese, dal gilet "ripieno di zucchero", quello con i tasconi firmato Prada, alla leggendaria tuta gold indossata durante la finale del Festival. Ora l'artista ha puntato tutto su un look "angelico".

Yohji Yamamoto collezione P/E 2024

Chi ha firmato il completo con gli angeli di Mahmood

Nel post che ha condiviso di recente su Instagram Mahmood si è lasciato immortalare dal fotografo Walter Coppola e, seguito dalla stylist Lisa Jarvis, ha puntato sull'originalità del brand Yohji Yamamoto. Ha scelto uno dei look della collezione Spring/Summer 2024, per la precisione quello con giacca monopetto e pantaloni over coordinati, entrambi a fondo nero ma decorati all-over da una serie di romantici puttini alati. Sebbene sotto al blazer portasse una felpa col cappuccio, l'ha tenuta sbottonata, così da seguire il trend più gettonato del momento, quello di indossare i completi eleganti a petto nudo. Capelli spettinati, un pendente gold appeso al collo e sguardo sensuale: Mahmood non ha rivali in fatto di bellezza e di stile.

