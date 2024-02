Il gilet nero (ripieno di zucchero) di Mahmood esiste davvero e costa più di 5000 euro I “gilet neri” della canzone di Mahmood sono stati ironicamente storpiati in “cileni ripieni”. A Sanremo, ha eseguito la sua prima performance proprio in gilet. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mahmood in Prada Custom, gioielli e orologio Cartier

Quante volte, al primo ascolto di una canzone, ci è capitato di non comprendere pienamente il testo esatto, ma anzi di sentire nelle orecchie frasi e parole del tutto senza senso? Lo sanno bene i fan di Tuta Gold, la canzone sanremese di Mahmood. Il brano, dal ritmo coinvolgente e dalle accattivanti sonorità urban, ha immediatamente fatto ballare l'Ariston: impossibile togliersi dalla testa quel ritornello, che continua a essere la colonna sonora di queste settimane. La canzone si sta rivelando un grande successo: non solo è stata certificata Disco di Platino, ma è entrata anche nelle classifiche americane. Il testo di Tuta Gold, attraversa il presente e il passato del cantante: ci sono riferimenti ai suoi ricordi d'infanzia, al rapporto col padre e con i bulli. Proprio il testo della canzone, però, ha generato un simpatico equivoco, corso veloce anche sui social.

Gilet neri o cileni ripieni?

Nella finale di Sanremo, Mahmood ha sfoggiato sul palco dell'Ariston la famosa tuta gold cantata nella canzone. Ma non è stato il solo riferimento al brano, dal punto di vista stilistico. Nella prima serata, infatti, il cantante si è esibito con un outfit composto da dolcevita nero, gilet multitasche, pantaloni di pelle e scarponcini. Questo look worker è stato il primo di una lunga serie di outfit che lo hanno in coronato icona di stile di questa edizione della kermesse. Proprio il gilet nero è un riferimento al testo della canzone, che nella strofa dice: "Ricorderò i gilet neri pieni di zucchero".

Mahmood nella prima serata di Sanremo

Questa frase, però, al primo ascolto poco attento è apparsa tutt'altro. Si è creato un fenomeno collettivo strano, tale per cui tantissimi hanno iniziato a chiedere spiegazioni su questo verso insolito, interpretato erroneamente e ironicamente: "Cileni ripieni di zucchero"! Lo stesso Mahmood, quando si è trovato davanti i tanti meme a tema diventati virali sui social, ci ha scherzato sù. Qualcuno, si è persino inventato una confezione di frollini per la colazione.

Gilet Prada

Dove comprare il famoso gilet nero

Il gilet cargo in pelle nero sfoggiato da Mahmood a Sanremo era firmato Prada. Sul sito della Maison è in vendita un modello simile, che fa parte della collezione Primavera/Estate 2024: stessa pelle lavorata con effetto vintage, stesse tasche utility. Costa 5200 euro. In effetti, proprio quell'outfit della prima serata è stato uno dei più costosi visti all'Ariston. Per replicare il look di Mahmood, la Maison ha anche altre proposte: da quelle in tessuto tecnico a quelle in Re-nylon fino agli manicati effetto piumino.

Mahmood indossa il gilet nero a Sanremo

Proprio il gilet, infatti, è il grande protagonista della collezione: il simbolo dell'utility wear, l'emblema dell’abbigliamento da lavoro diventa un must have, icona di minimalismo contemporaneo. Ecco svelato il mistero dei "gilet neri" di Mahmood e perché lo ha portato all'Ariston, anche se questo non basterà a toglierci dalla testa la frase storpiata. Con ogni probabilità, continueremo tutti a canticchiare "cileni ripieni".