Angelina, Annalisa, Mahmood e Geolier: i quattro dischi di platino di Sanremo, record di ascolti e vendite Sono ben quattro i dischi platino conquistati da brani lanciati al Festival di Sanremo 2024. Oltre a La Noia di Angelina Mango, vincitrice della kermesse, ci sono anche Tuta Gold di Mahmood, Sinceramente di Annalisa e, infine, I p'me tu p te di Geolier.

A cura di Ilaria Costabile

A poco più di due settimane dalla fine del Festival di Sanremo, Angelina Mango e Mahmood sono sul podio delle classifiche e conquistano un altro grande traguardo: sia La Noia che Tuta Gold, infatti, sono dischi di platino. Accanto a loro, però, anche Annalisa con Sinceramente e Geolier con I p'me tu p' te, si aggiudicano questo riconoscimento, per cui sono ben quattro brani sanremesi a svettare nelle classifiche FIMI.

I quattro dischi di platino di Sanremo 2024

Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo con La Noia e il brano ha continuato la sua ondata di popolarità anche dopo la fine della kermesse canora. La canzone, infatti, ha raccolto 44 milioni di stream audio e video; durante il periodo sanremese, la cantante è stata la seconda artista al mondo per crescita ascoltatori su Spotify e la prima in assoluto per crescita di followers su Instagram. Un risultato incredibile che si somma anche a quello di Mahmood e il suo Tuta Gold.

Il brano ad oggi conta 60 milioni di stream globali su tutte le piattaforme, appena uscito ha svettato la classifica con il secondo posto nella Top Songs Debut Global (9-11 febbraio). Senza dubbio al successo della canzone ha contribuito anche la coreografia che ha portato il videoclip, diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv, a quasi 18 milioni di visualizzazioni, facendogli conquistare il primo posto nelle tendenze di in Musica.

A conquistare il disco di platino, a quasi tre settimane dall'uscita sulle piattaforme, dopo la prima esibizione sanremese, sono anche i brani di Annalisa e di Geolier. Con Sinceramente, la cantante ha aggiunto un altro grande successo a quelli degli ultimi mesi, confermandosi tra le regine del pop italiano. Non poteva mancare, poi, anche il rapper napoletano che già è stato in vetta alle classifiche con il suo ultimo albume che, con I p'me tu p'te, si posiziona come uno degli artisti più ascoltati della scena musicale contemporanea.