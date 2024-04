video suggerito

Elodie ambasciatrice di Save the Children: "Assicureremo opportunità ai bambini delle periferie" Elodie è diventata ambasciatrice di Save the Children nell'ambito del progetto "Prendersi cura" al Quartaccio di Roma. La cantante ha già incontrato i bambini e si è detta "orogliosissima" di prendere parte ad un'iniziativa che mira ad assicurare un futuro pieno di opportunità ai bambini delle periferie italiane.

A cura di Ilaria Costabile

Elodie diventa ambasciatrice di Save The Children nell'ambito del progetto "Prendersi cura", per gettare luce sullo stato in cui versano le scuole nel quartiere Quartaccio, di Roma, in cui la cantante è nata. La cantante, quindi, diventa portavoce dell'associazione per assicurare anche ai bambini che vivono in contesti svantaggiati, il diritto ad una scuola che sia davvero per tutti e che sia valorizzata, soprattutto nelle periferie italiane.

Elodie ambasciatrice di Save The Children

La cantante ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a sostenere questa causa, nella quale si sta impegnando partecipando ad incontri con i bambini, come quello tenutosi nei giorni scorsi nella scuola primaria Andersen, dell'istituto comprensivo Pio La Torre , proprio a Quartaccio, che ha aderito al progetto "Prendersi cura", che è destinato a gruppi che vanno dai 6 ai 17 anni e che vivono nel quartiere periferico romano. Elodie, quindi, ripercorrendo quello che in parte è stato anche il suo trascorso, ha dichiarato: "Ho deciso di impegnarmi con Save the Children perché sono stata una bimba anch'io e so quello che è mancato nella mia infanzia. Credo che ogni adulto dovrebbe impegnarsi per far sì che il futuro di tutti i bambini sia dignitoso e rappresenti la realizzazione di tutte le loro potenzialità e dei loro desideri".

A commentare la partecipazione di Elodie a questa iniziativa è stato anche il presidente di Save the Children che, infatti, si è detto particolarmente entusiasta e ha sottolineato quanto la presenza della cantante potesse rappresentare un valore aggiunto per la riuscita del progetto: "Siamo molto contenti e orgogliosi che Elodie abbia scelto di entrare a far parte della nostra famiglia e di condividere il nostro impegno". La cantante ha poi condiviso alcuni scatti e video della giornata in cui ha incontrato i bambini scrivendo: "Sono orgogliosissima".

