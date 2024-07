video suggerito

Andrea Delogu al Tim Summer Hits: chi ha firmato e quanto costa l'abito nero con l'oblò sul seno Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la terza puntata del Tim Summer Hits: cosa ha indossato la conduttrice Andrea Delogu? Ecco chi ha firmato il suo abito nero con l'oblò sul seno.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri, venerdì 12 luglio 2024, è andata in onda su Rai 1 la terza puntata del Tim Summer Hits, uno dei festival musicali più seguiti dell'estate. Il concerto era stato pre-registrato a fine giugno a Piazza del Popolo, Roma, ma solo ora è stato trasmesso in tv, permettendo così a milioni di spettatori in giro per l'Italia di cantare sulle note dei tormentoni di stagione. Al di là dei cantanti che si sono esibiti sul palco, la protagonista della serata è stata la padrona di casa Andrea Delogu (quest'anno affiancata da Carlo Conti): ecco chi ha firmato il suo abito nero con l'oblò sul seno.

Chi ha vestito Andrea Delogu nella terza puntata del Tim Summer Hits

La scorsa settimana aveva incantato il pubblico con un sinuoso abito bianco low-cost, ora Andrea Delogu ha rivoluzionato il suo stile da palcoscenico, apparendo in una versione rinnovata sul piccolo schermo. Per la terza puntata del Tim Summer Hits ha innanzitutto puntato sull'eleganza senza tempo del nero, poi ha temporaneamente abbandonato i marchi "economici", preferendo una nota stilista italiana. Seguita dalla stylist Valentina Davoli, ha scelto un abito di Chiara Boni, designer molto apprezzata dalle star della tv italiana, per la precisione un modello della linea La petite robe.

Andrea Delogu in Chiara Boni

Quanto costa il tubino nero cut-out

L'abito nero indossato da Andrea Delogu su Rai 1 è il modello Monsur di Chiara Boni: è contraddistinto da una fasciante silhouette a tubino, ha la gonna al ginocchio con uno spacco frontale e la scollatura incrociata dietro al collo che dà vita a un oblò cut-out al centro del seno.

Abito Chiara Boni

Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduto a 549 euro. La conduttrice non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali di vernice nera, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci, mettendo in risalto il colore rosso mogano. Make-up dai toni naturali, micro tatuaggi in vista e grinta da vendere: Andrea Delogu è tra le donne della tv italiana più apprezzate del momento.