Chi veste Andrea Delogu ai Tim Summer Hits 2024: quanto costa l'abito nero dell'ultima puntata Andrea Delogu sale sul palco dei Tim Summer Hits per l'ultima puntata di venerdì 19 luglio: la conduttrice sfoggia un abito midi nero con spacco laterale e dettagli metallici.

A cura di Arianna Colzi

Andrea Delogu

Andrea Delogu sceglie il total black anche per la quarta e ultima puntata di Tim Summer Hits 2024 in onda su Rai 1 da Piazza del popolo a Roma. Questa sera sul palco si esibiranno un sacco di artisti che stanno infiammando l'estate italiana, da Emma ai BNKR44, da Colapesce Dimartino a Dargen D’Amico, passando per Noemi, Paola & Chiara e tanti altri. Già nella scorsa puntata del 13 luglio, la conduttrice aveva optato per un abito nero con scollo incrociato, dopo aver debuttato alla kermesse con un abito bianco low cost.

Il look di Andrea Delogu a Tim Summer Hits

Per l'ultima puntata Andrea Delogu sceglie un look minimal dai dettagli super chic. Il look è curato dalla stylist Valentina Davoli, che da anni cura gli outfit di Giorgia, compresi gli ultimi che ha sfoggiato sul palco dell'Ariston. Per questa ultima serata la conduttrice e la stylist hanno optato per un vestito midi total black smanicato con drappeggi, spacco laterale e un ampio scollo a barca firmato Babylon. La silhouette dell'abito lo rende perfetto per l'estate nonostante il colore dark: sulle spalline si aggiungono dettagli in metallo dorato. Sui principali siti di e-commerce il vestito costa 200 euro.

Andrea Delogu | Foto Pamela Rovaris

I sandali color oro di Andrea Delogu

Andrea Delogu, poi, ha scelto di abbinare il look total black a un paio di sandali con il tacco color oro, che riprendono il dettaglio metallico dell'abito. Nel condividere le foto dell'outfit dell'ultima serata di Tim Summer Hits, Delogu ha voluto ringraziare anche Carlo Conti, suo compagno in questa avventura romana: "Domani in prima serata @rai1official ci sarà l'ultima puntata de il @timsummerhits_ (poi arriva un best eh). Forse vedrete tutti gli scherzi che @carloconti.tv mi ha fatto durante le serate, ma nessuno vedrà quando per gentilezza mi ha aperto la portiera della macchina e io non abituata ho tirato dritto lasciandolo lì in piedi ad aspettare".

Andrea Delogu in Babylon | Foto Pamela Rovaris