Il segreto dei look di Andrea Delogu: il microfono è nascosto in una fascia autoreggente sulla gamba

A cura di Valeria Paglionico

Andrea Delogu è una delle conduttrici più amate dello spettacolo italiano e, nonostante lavori prevalentemente in radio, a ogni apparizione pubblica riesce ad attirare tutti i riflettori su di sé con la sua bellezza mozzafiato e col suo stile glamour. La scorsa estate è stata la grande protagonista dei Tim Summer Hits, dove ha spopolato tra abiti bianchi low-cost e tubini neri "tagliati" sul seno, mentre ora continua a mantenere un rapporto diretto con i fan solo attraverso i social. È proprio sul profilo Instagram che ha rivelato l'originale segreto nascosto nei suoi look da palcoscenico, diventando virale grazie al divertente siparietto nato nel backstage col fonico.

La fascia autoreggente per il bodypack del microfono

Siamo sempre stati abituati a vedere Andrea Delogu meravigliosa sui più ambiti palcoscenici italiani, il più delle volte col corpo fasciato da tubini seconda pelle e abiti aderenti. Già in passato aveva rivelato uno dei segreti dei suoi look, ovvero l'intimo modellante e "invisibile", ma ora si è superata, trasformando una normale "procedura da backstage" in un siparietto social virale. In quanti si sono chiesti dove la conduttrice nascondesse il bodypack sul palco, ovvero il trasmettitore a cui sono collegati i microfoni? Sebbene a primo impatto viene da pensare che utilizzi dei microfoni senza questo dispositivo, la verità è ben diversa: la conduttrice si serve di un piccolo trucchetto per evitare di renderlo visibile. Si tratta di una sorta di fascia autoreggente color carne posizionata sulla parte alta della gamba, all'interno della quale il fonico incastra il bodypack.

Andrea Delogu nel backstage

Il video virale di Andrea Delogu

Al motto di "Quanto è importante il suono" Andrea Delogu si è immortalata meravigliosa in un video selfie con indosso un abito strapless total black, un modello con la scollatura generosa e una gonna lunga fino ai piedi col maxi spacco "a portafoglio" sul davanti.

Andrea Delogu a "fine opera"

Il dettaglio su cui lei stessa ha portato l'attenzione non è stata tanto la scelta di stile, quanto piuttosto il fonico che le apre la gonna per posizionare il bodypack nella fascia autoreggente attaccata alla gamba. La scena è diventata in pochi secondi virale e ha scatenato l'ironia degli utenti del web, che non hanno esitato a commentare il siparietto in modo divertente, rivelando anche una certa invidia nei confronti dell'assistente della conduttrice.