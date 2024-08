video suggerito

Elodie senza trucco: in vacanza con Andrea Iannone lascia trionfare lo stile wild Elodie è in vacanza in Portogallo col fidanzato Andrea Iannone e ha approfittato del mood wild del viaggio per rinunciare al trucco: ecco tutte le sue foto al naturale in micro bikini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Elodie sta vivendo un momento davvero magico della sua vita e non solo perché ogni hit che lancia diventa un tormentone, è anche diventata un'icona di bellezza a livello internazionale, basti pensare al fatto che sarà tra le protagoniste del prossimo calendario Pirelli. Al di là dei successi professionali, anche sul piano sentimentale non potrebbe essere più soddisfatta: è innamoratissima di Andrea Iannone, l'uomo che le ha fatto ritrovare la felicità dopo la rottura con Marracash. I due hanno approfittato delle ferie estive per concedersi una vacanza wild in Portogallo e sui social non hanno potuto fare a meno di documentare tutto con degli adorabili scatti di coppia: ecco i look acqua e sapone della cantante.

I micro bikini di Elodie

Sul palco siamo sempre stati abituati a vederla super sensuale tra mini dress fascianti, tacchi a spillo e reggiseni in mostra, ma in vacanza Elodie ha lasciato spazio allo stile selvaggio. Complice il mood wild del viaggio in camper tra i meravigliosi paesaggi dell'Algarve che sta facendo con Andrea Iannone, ha pensato bene di prendersi una pausa dai look da diva.

Elodie col bikini crochet

Non per questo, però, ha rinunciato al glamour, anzi, sta indossando solo micro bikini super trendy, da quello multicolor all'uncinetto al due pezzi scintillante tempestato di glitter. Cosa usa come copricostume? Un maxi dress da gitana a effetto tie-dye con delle maxi scollature laterali.

Elodie in micro bikini

Elodie in versione acqua e sapone

Il dettaglio che ha fatto la differenza nei look vacanzieri di Elodie? Ha rinunciato totalmente al trucco, immortalandosi sempre in primo piano con il viso acqua e sapone. Niente fondotinta, eye-liner, mascara e blush, ha lasciato trionfare la bellezza naturale, dando prova che non ha bisogno di artifici o filtri per essere meravigliosa.

Elodie senza trucco

Naturalmente anche in fatto di hair style ha lasciato trionfare le pieghe wild, puntando tutto su delle beach waves spettinate. Cosa dire, invece, di Andrea Iannone? Il suo armadio da viaggio è decisamente minimal, indossa solo costumi a boxer total black e lascia muscoli e tatuaggi in vista. I due insieme non sono forse adorabili?