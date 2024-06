Elodie si prepara ai concerti negli stadi tra body scollati e rossetto nero

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Elodie sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: dopo aver spopolato con un tour nei palazzetti da sold-out, si è presa una temporanea pausa dalla musica. Ora però è tornata con Black Nirvana e con ogni probabilità dominerà le classifiche per tutta l'estate, trasformando la sua hit in un tormentone. I successi per lei non sono finiti qui, ha anche annunciato che nel 2025 si esibirà in due grandi stadi italiani, il San Siro di Milano e il Maradona di Napoli. Da qualche ora è partita la vendita dei biglietti online e per celebrare l'evento la cantante ha condiviso sui social delle nuove foto all'insegna del glamour e della sensualità: ecco chi ha firmato i suoi look dark.

Chi ha firmato il body nero di Elodie

L'avevamo lasciata in versione sirena con capelli rosa e abito naked nel video di Black Nirvana, oggi ritroviamo Elodie come una diva dark per sponsorizzare i due concerti negli stadi che terrà nel 2025. Seguita dalla stylist Alba Melendo, ha posato in una vasca piena d'acqua con indosso due diversi body total black che hanno lasciato le gambe nude. Il primo modello è sgambatissimo e con un maxi cut-out al centro del seno (firmato ΛΤXV), il secondo è della collezione F/W di Andreadamo. Quest'ultimo è in cotone nero, ha le maniche lunghe e una profonda scollatura che è stata arricchita da un reggiseno in tinta portato a vista. Non sono mancati i tacchi altissimi, per la precisione un paio di pumps intrecciate sul davanti e con un plateau oversize.

Elodie in Andreadamo

Elodie col make-up dark

Anche in fatto di trucco Elodie è riuscita a distinguersi per stile. A occuparsi del beauty look negli esclusivi scatti realizzati da Alvaro Beamud Cortes è stato Mr.Daniel Make-up, che questa volta per lei ha puntato tutto su toni dark: rossetto nero, sopracciglia definite e marcate e rimmel che esalta le ciglia. Per quanto riguarda i capelli, invece, li ha tenuti prima sciolti e bagnati, poi tiratissimi all'indietro, così da lasciare in risalto i lineamenti del viso. Insomma, Elodie sa bene come sorprendere i fan e, dopo l'esibizione a sorpresa tra le strade di Milano, è stata capace ancora una volta di attirare tutti i riflettori su di sé: cosa ci si dovrà aspettare dai concerti negli stadi del prossimo anno?

