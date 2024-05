Elodie torna ai capelli rosa: la trasformazione “senza sopracciglia” in Black Nirvana

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è tornata e inevitabilmente è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di sé. Qualche mese fa, dopo aver spopolato con un tour nei palazzetti da sold-out a ogni data, aveva annunciato che si sarebbe presa una temporanea pausa dalla musica, così da potersi dedicare a nuovi progetti, primo tra tutti quelli cinematografici (non a caso ha partecipato anche all'ultimo Festival di Cannes). Ora però le cose sono cambiate: a meno di un mese dall'inizio dell'estate ha lanciato una inedita hit che si preannuncia tra i tormentoni della bella stagione. Si intitola Black Nirvana ed è stata accompagnata da un video all'insegna della sensualità e del glamour. In quanti non vedevano l'ora di ammirarla ancora una volta con i capelli rosa?

Chi ha curato i look di Elodie in Black Nirvana

Qualche giorno fa aveva annunciato il gran ritorno in versione regina del deserto con un naked look iper sensuale, ora Elodie è ufficialmente fuori con Black Nirvana ed è pronta per farci ballare per tutta l'estate. Oltre a rilasciare la hit, allo scoccare della mezzanotte ha diffuso anche il video diretto da Attilio Cusasi e naturalmente ha attirato le attenzioni con i suoi look curati da Alba Melendo.

Il naked dress

La clip comincia con l'abito nudo del promo, un modello col bustier che sembra essere in plastica trasparente. Successivamente la cantante è un sirena in una vasca piena d'acqua, indossa un long dress bianco in un tessuto impalpabile e le iconiche pumps trasparenti di Amina Muaddi. Una cascata di cristalli su un minidress con scollo all'americana e una tunica total white con le maniche lunghe: tutti gli outfit di Black Nirvana sono iper sensuali e a effetto vedo non vedo, così da esaltare al massimo la bellezza di Elodie.

Elodie in versione sirena in Black Nirvana

Elodie torna alle origini con i capelli rosa

A fare la differenza è stato però il beauty look. Con l'aiuto dell'hairstylist Andrea Soriga, Elodie ha innanzitutto detto addio ai capelli scuri che sfoggiava da diversi anni ed è tornata alla chioma rosa degli esordi, quella che ha contraddistinto l'esperienza ad Amici di Maria De Filippi.

Elodie con i capelli rosa

Ha mantenuto invariata la lunghezza ma aggiunto delle adorabili sfumature pink che partono da un rosa chiarissimo sulle radici e arrivano a un lilla pastello sulle punte. Anche il make-up è "a tema": oltre ad aver contornato gli occhi con una linea di eye-liner fucsia, ha anche decolorato le sopracciglia con una tintura rosa, rendendole praticamente invisibili.

Le sopracciglia decolorate

L'effetto finale è particolarmente suggestivo, tanto che sembra essere di fronte a una "nuova" Elodie. Per dare il via a una fase inedita della sua carriera la cantante è tornata alle origini ma lo ha fatto con un tocco di originalità e di glamour.