La trasformazione di Elodie in Call My Agent Italia: è una cartomante dark con i capelli lunghi Elodie è tornata a recitare, lo ha fatto in coppia con Massimiliano Caiazzo per il quinto episodio di Call My Agent Italia 2: ecco cosa ha indossato per ricoprire i panni della cartomante.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie ha concluso il 2023 in modo incredibilmente soddisfacente dal punto di vista lavorativo, basti pensare al fatto che il suo recente tour nei palazzetti ha registrato il sold-out in ogni data. Con l'inizio del nuovo anno ha annunciato che si sarebbe presa una temporanea pausa dai palcoscenici per fare nuova musica ma questo non vuol dire che ha "abbandonato" i fan. Oltre a mostrarsi sui social mentre segue in giro per il mondo il fidanzato Andrea Iannone, si è anche data alla carriera di attrice. Oggi, infatti, sono stati rilasciati gli episodi di Call My Agent Italia 2 di cui è protagonista insieme a Massimiliano Caiazzo (alias Carmine di Mare Fuori): ecco il look che ha sfoggiato sul set.

Elodie in versione cartomante

Avreste mai pensato di vedere Elodie e Massimiliano Caiazzo insieme? Di recente si sono incontrati sul set, lo hanno fatto per diventare protagonisti del quinto episodio di Call My Agent Italia 2 (fuori a partire da oggi, 5 aprile 2024). Nella clip rilasciata in anteprima da Sky si vedono i due alle prese con un duello "horror" nel quale la cantante ricopre i panni di una cartomante, mentre lui quelli di un cliente che prova a ucciderla accusandola di essere una strega. Sangue, scene splatter, camicie sporche di sangue e atmosfere fantasy: i due per l'occasione hanno avuto l'onore di collaborare con Dario Argento, dando vita a un mini-film che di sicuro rimarrà nella storia delle loro carriere.

Elodie in Call My Agent

Elodie con la tutina di pizzo

Cosa ha indossato Elodie per trasformarsi in una cartomante? Ha puntato tutto sullo stile dark con una tutina aderente in pizzo nero, un modello che le ha fasciato le forme e che ha lasciato l'intimo in vista. A completare il tutto non è mancato un micro top di pelle portato sopra la jumpsuit, i vertiginosi tacchi a spillo e una cascata di gioielli, dal bracciale a forma di libellula al pendente con la zampa di gallina (tutti in stile strega). A fare la differenza sono stati i capelli: la cantante ha detto addio ai tagli medi e, complice l'uso di alcune maxi extension, ha sfoggiato una chioma lunghissima e ondulata. Anche nei prossimi video musicali tornerà alle lunghezze XXL?