Elodie e Massimiliano Caiazzo insieme in un fantasy horror, ma il video non è di un vero film In queste ore circola sui social una clip che vede la cantante e l'attore di Mare Fuori protagonisti di una scena di duello che si chiude con la morte del personaggio di Caiazzo. Molta curiosità e diverse interpretazioni sull'origine della clip, dal film a una serie fantasy, ma la risposta è un'altra.

Elodie e Massimiliano Caiazzo insieme sul set, la prima che uccide il secondo, scene splatter, sangue e atmosfere tra il fantasy e l'horror. Assortimento sgangherato e un po' sopra le righe per la scena con i due, protagonisti in queste ore di un "misterioso" video che circola sui social in queste ore sui social. Ma di cosa si tratta?

C'è chi ha pensato a un nuovo film con protagonisti due dei personaggi più popolari del momento, oppure chi, a giudicare dalle atmosfere, ha pensato potesse trattarsi di Uonderbois, una serie di prossima uscita a tema fantasy con protagonista proprio il volto di Mare Fuori. Ma nessuna delle due è la risposta esatta.

Elodie protagonista in Call My Agent Italia 2

In realtà il video è un estratto del quinto episodio di Call My Agent Italia 2, che ha per protagonista proprio Elodie, al centro delle vicende dell'agenzia CMA. Il film è un estratto del quinto episodio della serie, disponibile da venerdì 5 aprile su Sky Serie e NOW.

Come fa ad essere online se ancora non è uscita la puntata?

Gli episodi conclusivi della seconda stagione di Call My Agent Italia sono tuttavia già disponibili per i clienti Extra, ovvero coloro che sono abbonati Sky da più di 3 anni ed è quindi verosimile che si possa spiegare così la presenza della clip sui social. Nel video vediamo Elodie interpretare una cartomante che legge il futuro al personaggio di Massimiliano Caiazzo, il quale poi prova ad uccidere la stessa cartomante senza riuscirci e rimanendo lui stesso ucciso.

Gli ultimi due episodi con Elodie e Sabrina Impacciatore

Dopo Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Claudio Santamaria, Claudio Santamaria e la coppia Serena Rossi e Davide Devenuto, protagoniste degli ultimi due episodi di Call My Agent Italia 2. Gli ultimi due vedranno protagoniste proprio Elodie e Sabrina Impacciatore. Nel cast fisso della serie ci sono Michele Di Mauro (Vittorio), Sara Drago (Lea), Maurizio Lastrico (Gabriele) e Marzia Ubaldi (Elvira), recentemente scomparsa, alla quale sarà dedicato il primo episodio. E poi ancora, Sara Lazzaro (Monica), Francesco Russo (Pierpaolo), Paola Buratto (Camilla), Kaze (Sofia), Emanuela Fanelli (Luana Pericoli) e Corrado Guzzanti. Oltre ai volti fissi, anche diversi cameo in questa stagione, da Francesca Barra a Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Andrea Pennacchi.