Nicolas Cage dopo l'arresto del figlio rinuncia al Taormina Film Festival: "A casa stanno succedendo delle cose" Nicolas Cage ha rinunciato a presenziare al Taormina Film Festival e ha spiegato le motivazioni in un video proiettato prima della visione di The Surfer.

A cura di Daniela Seclì

Nicolas Cage era atteso al Taormina Film Festival. L'attore, però, si è visto costretto a rinunciare a presenziare all'evento per motivi legati a una situazione delicata in famiglia. Il sessantenne lo ha comunicato tramite un video che è stato proiettato prima della visione del film The Surfer. Nei giorni scorsi il figlio dell'attore, Weston Coppola Cage, è stato arrestato per avere aggredito la madre Christina Fulton.

Nicolas Cage rinuncia al Taormina Film Festiva per motivi personali

Nicolas Cage, in un video proiettato al Taormina Film Festival prima della visione del thriller psicologico The Surfer che lo vede protagonista, ha spiegato di non poter presenziare all'evento:

Ciao Taormina Film Festival, mi dispiace molto di non poter essere lì con voi. Apprezzo molto l'onore di essere stato invitato per il film The Surfer, so quanto amiate il cinema e so che è un evento importante. Spero che il film The Surfer vi piaccia. Ho lavorato con un bravissimo regista e mio grande amico (Lorcan Finnegan, ndr). Mi sono divertito molto a girare questo film e di certo lo noterete quando lo vedrete. Spero che ci vedremo in futuro. Ci sono delle cose che stanno succedendo a casa che mi impediscono di muovermi e al momento non riesco a partecipare a nessuno show. Grazie ancora.

Il figlio Weston Coppola Cage è stato arrestato

Il figlio di Nicolas Cage, Weston Coppola Cage, è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione. Lo scorso aprile aveva aggredito la madre Christina Fulton. Gli amici dell'uomo avevano contattato l'ex compagna di Nicolas Cage per chiederle di intervenire immediatamente per placare il figlio Weston in preda a una "rabbia maniacale". La donna ha dichiarato di avere riportato delle gravi ferite. Il trentatreenne ha problemi di salute mentale. Da tempo soffre di disturbi psichici e di dipendenza da sostanze stupefacenti.