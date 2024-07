video suggerito

Francis Ford Coppola baciava le comparse sul set di Megalopolis, i video pubblicati dopo l'accusa di molestie Da ore circolano voci in merito alle accuse avanzate a Francis Ford Coppola di molestie sessuali. Sul set di Megalopolis, come documentano dei video pubblicati da Variety. Il regista avrebbe adottato atteggiamenti ambigui, baciano e toccando frequentemente le attrici.

A cura di Ilaria Costabile

Francis Ford Coppola è stato accusato di molestie sessuali, stando a quanto riportato dal Guardian, il regista avrebbe adottato atteggiamenti inopportuni con alcune attrici, piuttosto giovani, durante le riprese del suo ultimo film, Megalopolis: ambientato in una New York distopica ma ispirata all’antica Roma. In queste ore sono comparsi due brevi video, pubblicati da Variety, che avvalorerebbero le accuse, dal momento che è evidente come il cineasta si intrattenga, più del dovuto, accanto alle comparse presenti sul set.

Il video dei baci di Francis Ford Coppola alle attrici

È stato un membro della produzione a girare i video incriminati, che sono stati acquisiti da Variety, a testimonianza del fatto che il regista avesse assunto un comportamento opinabile nel corso delle riprese di quello che doveva essere una sorta di "moderno baccanale". Le scene, infatti, sono state girate in un locale di Atlanta, con luci soffuse, che potessero rievocare lo Studio 54. La testata americana è riuscita ad appropriarsi anche dei contratti di convocazione dei presenti e le donne partecipanti alla scena della festa erano state "autorizzate alla nudità in topless", o ad altre ancora era stato concesso loro di "indossare vestiti succinti". L'autore del video, contattato da Variety, ha sottolineato come Coppola avesse superato il limite, dicendo:

Ho lavorato con registi molto importanti e questo comportamento non è comune. Non ho mai visto nessuno sul set, e questo vale anche per l’operatore di ripresa, toccare così tanto un attore.

Le spiegazioni del regista: "Se vi bacio è per il mio piacere"

Il riferimento è, ovviamente, ai baci che il regista andava distribuendo in giro, anche in maniera sconsiderata, talvolta rovinando le inquadrature. Sembra, d'altra parte, che lui stesso durante le riprese si fosse premurato di precisare: "Scusate, se mi avvicino e vi bacio. Sappiate che è solo per il mio piacere". Intanto, dopo le prime voci di molestie, diffuse senza che le attrici potessero lamentarsi con un addetto alla tutela dei presenti sul set, dal momento che la produzione è completamente nelle mani di Coppola, il regista aveva fatto in modo che un suo portavoce chiarisse le dinamiche venutesi a creare durante le riprese. Ed è così che Darren Demetre ha dichiarato:

Nei due giorni in cui fu girata la scena in un locale notturno che evocava lo Studio 54, Francis si era aggirato sul set abbracciando e baciando sulla guancia il cast e le comparse. Era il suo modo di ispirare e creare l’atmosfera di un club.