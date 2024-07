Fabrizio Corona: “Le scuse a D’Urso solo per soldi. La foto di Ferragni con un altro? Vi rivelo la cifra”

video suggerito

Fabrizio Corona è stato ospite del podcast 2046 con Homyatol. Ai microfoni di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, l'ex re dei paparazzi ha parlato di diversi capitoli che hanno fatto parte della sua vita e della sua carriera, dal servizio fotografico a Elisabetta Canalis ai rapporti con Barbara D'Urso. La conduttrice è stata l'unica persona a cui, per una ragione economica, ha chiesto scusa nella sua vita. Non è poi mancato un riferimento a Chiara Ferragni e Fedez.

"La foto di Ferragni con un altro? 5/6mila euro"

Homyatol, chiacchierando con Corona, ha raccontato di quando gli aveva mandato alcune foto di Lusi Sal insieme a un altro ragazzo. L'ex re dei paparazzi aveva poi pubblicato la loro conversazione, rendendo il tutto un argomento al centro di gossip. "Ti volevo far vivere il sogno che Fedez fosse gay e avesse l'amante", ha raccontato lo youtuber. "Io sono in pace con Federico, ma le mie idee non me le toglie nessuno. Ognuno ha i suoi momenti di perversione", ha spiegato Corona.

Insieme hanno fatto anche una riflessione sul concetto di personaggio che, secondo l'ospite, oggi non esiste più. "Credo che quest'anno sia stato l'ultimo anno. Abbiamo visto la morte di Costanzo, di Berlusconi e la fine della Ferragni, che partì nel 2012. La fine di un'epoca. Ora la foto del bacio della Ferragni con un altro varrebbe 5 o 6mila euro". E su Fedez ha aggiunto: "Muschio Selvaggio di Fedez e Sal su Youtube andava bene, ma su Rai2 farebbe l'1% di share. Fedez in televisione sarebbe un fiasco assicurato".

Le scuse a Barbara D'Urso per soldi

Ai microfoni del podcast di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, Corona ha parlato del rapporto con Barbara D'Urso. La conduttrice è l'unica persona a cui l'ex re dei paparazzi ha mai chiesto scusa nella sua vita, anche se confessa di averlo fatto solo per una ragione economica. "Hai mai chiesto scusa a qualcuno nella tua vita?", ha chiesto Homyatol al compagno di intervista. "Sì, una volta sola per soldi, a Barbara D'Urso. Dovete sapere che io e Barbara ci consociamo da tanto, abbiamo fatto una guerra tra amore, amorissimo, amorino, litigi", ha spiegato.

Mediaset aveva chiesto a Corona di partecipare alla prima puntata di Live non è la D'Urso, il programma della conduttrice che ha fatto il suo debutto nel 2019, in prima serata su Canale 5. L'ex re dei paparazzi ha deciso di accettare per soldi e, così, ha messo in scena delle finte scuse nei confronti della padrona di casa:

I programmi di Barbara d’Urso non sono di RTI, la parte che fa spettacolo di Mediaset, ma sono la parte giornalistica di infonews, hanno delle dinamiche completamente diverse. Decidono di fare il primo programma all'americana di infotainment, che è Live non è la D'Urso, non l'avevano mai fatto prima. Scelgono di iniziare la domenica sera ed era una sfida pazzesca. Così Mediaset mi chiama per essere ospite la prima puntata, io e lei non ci parlavamo da tre anni. Mi fanno un'offerta, io accetto, ma lei pretendeva delle scuse. Allora le ho fatte, mezze finte. È tutto fake lì.

Elisabetta Canalis e l'attore di Guerre Stellari

Corona ha ricordato anche un servizio fotografico fatto a Elisabetta Canalis quando lavorava come paparazzo. In quel periodo, la showgirl frequentava un attore americano noto per il suo ruolo in Guerre Stellari e stava trascorrendo con lui alcuni giorni in una villa fuori Roma. Nessuno era riuscito a fotografare i due, ma lui aveva organizzato un piano un po' fuori dal comune, chiedendo a due collaboratori di entrare nelle villa e di arrampicarsi su un albero che avevano trovato davanti:

Lui era la star americana per eccellenza in quel momento ed era venuto a presentare un film a Roma. Si ritrovano in questa casa fuori Roma due giorni a fare serate, divertendosi e stando insieme. E allora c*zzo, mando questi due paparazzi, che però non riuscivano a fotografarli perché non uscivano di casa. Poi riescono a entrare, mi dicono che c'è un albero e io dico loro di arrampicarsi. Ero al telefono con uno di loro e nel mentre l'altro cade dall'albero. Elisabetta se ne accorge e inizia a urlare ‘polizia, polizia'.