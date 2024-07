Lele Mora: “Con Fabrizio Corona un amore platonico, ma non posso giurare non ci sia stato del sesso”

video suggerito

Lele Mora è tornato a parlare di Fabrizio Corona. L'ex agente dello spettacolo, ai microfoni del podcast Gurulandia, ha ricordato il rapporto c'è stato per anni con l'ex re dei paparazzi, chiarendo che si è trattato di "un amore platonico", anche se non può giurare non ci sia mai stato nulla di fisico.

Le parole di Lele Mora sul rapporto con Corona

"C'è stato un amore platonico per 20 anni con me", ha raccontato Lele Mora ai microfoni del podcast di Marco Cappelli a proposito dello stretto rapporto con Corona. Il conduttore lo ha poi incalzato: "Non ha mai avuto rapporti sessuali con Fabrizio?". "No", ha risposto in modo deciso l'ex agente dello spettacolo. "Lo giurerebbe su qualsiasi cosa?", ha chiesto allora Cappelli. "No, giurare non giuro mai", ha infine concluso Mora.

Cosa aveva detto Mora nel 2018: "Sesso tra noi c'è stato"

Se ora Lele Mora non può giurare che con Fabrizio Corona non ci sia mai stato nulla di fisico, qualche anno fa aveva dato una versione diversa riguardo al loro rapporto. Nel 2018, ai microfoni de La Zanzara, l'ex agente dei vip era stato molto più esplicito, spiegando che tra loro c'era stato del sesso, contrariamente a quanto sosteneva Corona:

Corona ha detto di essere stato il grande amore della mia vita, ed è vero. Ma ha detto anche non ci fu sesso, e questa è una bugia. Non è vero, figuriamoci. Non l’ha detto altrimenti faceva brutta figura. Sesso fra noi c’è stato, bisogna vedere sotto che forma lo si fa.

Più di recente, Mora aveva anche raccontato di aver aiutato più volte l'ex re dei paparazzi e di averlo ‘viziato'. “Faccio un esempio, tra le tante cose, gli ho comprato sette Bentley, non una, sette! Poi lui era uno che guidava senza patente. Lo fermavano, gli sequestravano la macchina, lui poi veniva a piangere che era senza auto", aveva spiegato durante un episodio del podcast Mondo Cash.