Selvaggia Lucarelli contro Corona che pubblica le foto insieme con Morgan: "Sarà ri-denunciato" Dopo che Morgan ha annunciato querela nei confronti di Selvaggia Lucarelli per istigazione all'odio, la giornalista del Fatto Quotidiano annuncia misure legali nei confronti di Fabrizio Corona per un post contro di lei.

A tre giorni dalla notizia che ha occupato tutti gli spazi che riguardano la cronaca del mondo dello spettacolo, il caso Morgan-Angelica, questa appare un'altra giornata chiave per tutte le parti in causa. Dopo che Morgan ha annunciato querela nei confronti di Selvaggia Lucarelli per istigazione all'odio, la giornalista del Fatto Quotidiano annuncia misure legali nei confronti di Fabrizio Corona. Dillinger News, il portale che fa capo proprio al personaggio televisivo, ha pubblicato a suo nome una serie di invettive nei confronti della giornalista, annunciando un messaggio audio per il pomeriggio di oggi, venerdì 12 luglio, nel quale si farà chiarezza sulla vicenda che riguarda Morgan e Angelica Schiatti.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Nei post pubblicati da Dillinger News si parla del rapporto che c'è stato tra Morgan e Angelica Schiatti, che Fabrizio Corona avrebbe vissuto in maniera indiretta nei racconti del cantautore brianzolo, nel periodo in cui Corona era agli arresti domiciliari: "Mi veniva a trovare spesso e mi raccontava tutto". Nei post, però, Fabrizio Corona non manca di attaccare direttamente il ruolo di Selvaggia Lucarelli nella vicenda, ripescando le foto del periodo in cui proprio la giornalista era legata sentimentalmente a Morgan. Ecco cosa ha scritto Selvaggia Lucarelli:

Questi i contenuti pubblicati dal pregiudicato (Fabrizio Corona, ndr) che fai giri (pagato profumatamente) nei salotti Rai accolto da conduttrici varie come un simpatico pazzerello. O che ancora oggi viene ripreso dalle principali testate nazionali come fonte o personaggio di una qualche rilevanza oltre il penale. Amico di Morgan, con cui è al telefono da ieri per poi pubblicare i suoi sfoghi (“il giudice ora lo fanno incazzare, mi darà ragione”). Per la cronaca, chissà chi gli gira queste informazioni che dovrebbero delegittimare giornalista e vittima ovviamente utilizzando la vita privata e facendole passare da tossiche, mignotte o entrambe le cose. (naturalmente sarà ri-denunciato).