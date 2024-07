video suggerito

Selvaggia Lucarelli: "Morgan si è esibito come nulla fosse, sul palco anche sua figlia a fare scudo" Dopo le conseguenze pressoché immediate alla diffusione della notizia lanciata da Selvaggia Lucarelli, la giornalista mostra il cantautore impegnato in un concerto a Desio nella serata di ieri: "Con la figlia in braccio a fargli da scudo". Lui al pubblico: "È stata una giornata brutta, facciamola diventare bella".

Dopo il terremoto mediatico che ha colpito Morgan, in relazione al processo per stalking e diffamazione nei confronti della ex compagna Angelica Schiatti, ci sono state diverse conseguenze immediate. La Warner Music Italy e la Rai hanno annunciato pubblicamente la sospensione di tutti gli impegni professionali presenti e futuri (la Rai ha addirittura smentito che ci fossero accordi) mentre un Festival che avrebbe dovuto ospitarlo a Lamezia Terme ha cancellato la sua partecipazione.

Selvaggia Lucarelli: "Ieri sera Morgan si è esibito normalmente a Desio"

Nonostante il clamore e le conseguenze pressoché immediate alla diffusione della notizia lanciata da Selvaggia Lucarelli, Morgan è riuscito, proprio ieri sera, a portare a termine un concerto solista a Desio, svoltosi regolarmente. Proprio Selvaggia Lucarelli, via X, mostra i video dell'esibizione sottolineando il contesto, come la presenza della figlia sul palco: "Ieri sera Morgan si è esibito normalmente a Desio. È stato presentato come un grande papà. È salito sul palco in braccio con la figlia a fargli da scudo. Che pena. Tutti".

Morgan al pubblico: "È una giornata brutta"

Nei video pubblicati da Selvaggia Lucarelli, rilanciati in giornata da La7, si vede Morgan interagire con il conduttore e con il pubblico. Sale sul palco facendosi accompagnare dalla figlia piccola, senza però mostrare il volto al pubblico: "È una giornata brutta", esordisce il cantautore, "però noi dobbiamo farla diventare bella". Nell'ultima storia si vede il pubblico applaudire a tempo mentre Morgan suona, poi ancora Morgan: "L'arma nella vita è la musica. Tutto si supera grazie alla musica. È un consiglio che vi dò. Con la cultura non si mangia, si dice, ma non è vero perché i musicisti fanno un sacco di soldi. Fate i musicisti perché vivete bene e vi ama la gente". In mattinata, una nota degli avvocati del cantante: "Il processo non è ancora iniziato: nulla è stato ancora vagliato e tantomeno provato".