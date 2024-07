video suggerito

Rai verso la sospensione del programma di Morgan, la precisazione dell’azienda: “Nessun contratto in essere” I vertici Rai starebbero pensando di sospendere il nuovo programma di Morgan, annunciato dallo stesso cantautore e prossimamente in onda su Rai3, dopo le accuse di stalking avanzate dall’ex compagna Angelica Schiatti e il processo a suo carico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

482 CONDIVISIONI condividi chiudi

Update 10 luglio ore 16 – Con una nota, Rai prende le distanze da Morgan e fa sapere che non sarebbe ancora mai esistita alcuna certezza a proposito del programma da affidare al cantautore: "In riferimento alle polemiche sulla vicenda giudiziaria che coinvolge Morgan, Rai precisa che al momento non ha in essere alcun contratto con l'artista. Era stato annunciato un progetto che non è stato perfezionato. Anche in considerazione di questo, non era prevista la sua presenza alla presentazione dei Palinsesti il prossimo 19 luglio a Napoli".

Rai si avvia verso la sospensione del programma annunciato da Morgan e in onda prossimamente su Rai3. Dopo le accuse di stalking a carico del cantautore avanzate dall’artista Angelica Schiatti – cantante e attuale compagna di Calcutta che si è già espresso a suo favore, raccontando di essere stato a sua volta vittima di persecuzione – che hanno portato all’apertura di un procedimento a carico dell’ex Bluvertigo, ai vertici di viale Mazzini ci si starebbe concretamente avviando verso la decisione di interrompere la collaborazione con Marco Castoldi.

Il processo per stalking a carico di Morgan

La vicenda denunciata da Angelica Schiatti – in arte Angelica – è stata portata alla luce da Selvaggia Lucarelli che ha raccontato quanto contenuto negli atti del procedimento aperto a carico di Morgan per stalking. Episodi gravissimi che vanno dal revenge porn alla persecuzione. Angelica accusa Morgan di avere affittato un appartamento a pochi metri da casa sua per incuterle soggezione e di avere addirittura assoldato due uomini siciliani, di cui uno pregiudicato, perché "la trovassero e gliela portassero". "Nell’estate del 2021. Morgan, dietro compenso, ingaggia due ragazzi siciliani conosciuti online di cui uno pregiudicato (M.R. e L.P.) per pedinare Angelica e il suo nuovo compagno (il cantautore Calcutta). Chiede ai due ‘di portargliela' perché ‘ho bisogno di svuotare le palle' e li invita a tirare un pugno in faccia a Calcutta. I due vanno a Milano, scoprono che Angelica è a Bologna col fidanzato, prendono un treno su indicazione di Morgan e vanno a cercarla. Trovano la casa bolognese in cui Angelica vive con Calcutta (nelle chat ci sono le foto dell’abitazione). Alla fine non la incrociano per un soffio ma in seguito inviano una serie di messaggi inquietanti ad Angelica", scrive Lucarelli. Fatti che avevano spinto già 4 anni fa Angelica a denunciare Morgan e che avevano attivato il codice rosso.

Il programma annunciato da Morgan: "In onda su Rai3"

Era stato lo stesso Morgan, pochi giorni fa, ad annunciare che sarebbe tornato in onda a ottobre con un nuovo programma in onda su Rai3: “Ho dei progetti che sono già stati annunciati dalla Rai. Si tratta di un mio programma che andrà in onda su Rai3 che rimpiazza quello di Bollani, in access, nello spazio prima del tg delle 20. Sono sei puntate a settimana, dal lunedì a sabato. Andrà in onda da ottobre. Sarà annunciato durante la presentazione dei palinsesti. Ho espresso il desiderio di avere Corrado Augias che mi passa il testimone". Programma che Rai si starebbe apprestando a cancellare data la gravità dei fatti contestati al cantautore.