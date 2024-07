Morgan: “Ho denunciato Selvaggia Lucarelli”, la replica: “Foto scattata vicino casa di Angelica”

video suggerito

Morgan annuncia di avere querelato Selvaggia Lucarelli dopo l'articolo con il quale la giornalista ha reso noto il procedimento per stalking a carico del musicista, scaturito dalla denuncia dell'ex fidanzata Angelica Schiatti.

A cura di Stefania Rocco

Attraverso un post, Morgan rende noto di avere querelato Selvaggia Lucarelli dopo l’articolo firmato dalla giornalista sul Fatto che ricostruisce il procedimento per stalking a carico del musicista, scaturito dalla denuncia dell’ex fidanzata Angelica Schiatti. Lucarelli ha reso noti alcuni dei fatti principali nessi agli atti, compresi i messaggi inviati da Morgan in una chat di gruppo chiamata InArteMorgan che lo vedevano annunciare che avrebbe diffuso i video privati della donna che nel 2020 lo ha denunciato. “E adesso per la gioia di tutti i se**ioli del mondo vi sparo una tripletta di video porno di A. che vi mettono a posto per qualche anno”, si legge in un passaggio della chat. Quando un utente faceva notare a Morgan che condividere tali filmati avrebbe costituito reato, l’uomo replicava: “Non posso condividere con qualcuno un po’ di sana tro**ggine di una tro*a che ha fatto la tro*a perché è tro*a e sa fare solo la tro*a?”.

Morgan: “Non sono incriminato per revenge porn”

“Ho denunciato Selvaggia Lucarelli per avere costruito violenza di massa contro l’essere umano che io sono”, ha scritto Morgan in una nota, “Io non sono incriminato per revenge porn ma di questo oggi vengo accusato da un popolo furioso che inneggia al rogo. Selvaggia Lucarelli ha parecchie condanne, a differenza mia che non ne ho. Risponderà anche questa volta in tribunale della sua incitazione all’odio. Buona giornata”.

Selvaggia Lucarelli: "Foto scattata a 200 metri da casa di Angelica"

Lucarelli ha replicato al post pubblicato da Morgan con un tweet. "Delle idiozie su di me non mi preoccupo, mi preoccupo del fatto che quella sullo sfondo sia la via in cui abita Angelica, a 200 mt da casa sua", ha fatto sapere la giornalista. Una versione confermata dalla cantante che ribadisce quanto sostenuto da Lucarelli: "Questa nella foto è la via di casa mia. A 200 metri da casa mia. Dove ovviamente non posso tornare perché ho paura".

Rai e Warner Music prendono le distanze da Morgan

Dati i gravi fatti oggetto del procedimento a carico di Morgan, la posizione ufficializzata da Calcutta (compagno di Angelica Schiatti) e la solidarietà testimoniata alla donna da alcuni tra i più noti artisti della musica italiana, Warner Music ha fatto sapere di avere interrotto la collaborazione con Morgan che, qualche mese prima, aveva firmato un contratto con la casa discografica. Sarebbe destinato a non andare in onda nemmeno il programma che Morgan aveva annunciato avrebbe condotto su Rai3 a partire dal prossimo autunno. Viale Mazzini ha infatti fatto sapere che nessun contratto era stato firmato con il musicista.