Calcutta difende la fidanzata Angelica Schiatti e boicotta la Warner: "Contratto a Morgan, ma sapevano" Calcutta difende la sua ragazza Angelica Schiatti, la quale nel 2020 aveva presentato querela di stalking e diffamazione nei confronti del suo ex, ovvero Morgan: "Vi assicuro che i fatti atroci riportati sono solo una piccola parte di quelli accaduti".

A cura di Giorgia Venturini

Calcutta ha deciso di interrompere tutti i rapporti di lavoro con la Warner music Italia. In una storia su Instagram ne ha spiegato il motivo: la casa discografica ha offerto un contratto a Morgan. Nella giornata di oggi mercoledì 10 luglio Calcutta infatti è intervenuto in difesa della sua compagna Angelica Schiatti, la quale nel 2020 aveva presentato querela di stalking e diffamazione nei confronti del suo ex, ovvero Morgan. Secondo Calcutta la Warner sapeva delle accuse per cui è stato avviato un processo eppure ha deciso lo stesso di avviare questo rapporto di lavoro.

Nella storia di Instagram di Calcutta si legge che la casa discografica avrebbe deciso "di offrire un contratto a questo persecutore nonostante fosse a conoscenza dei fatti. Per questo mi sembra giusto interrompere ogni mio possibile rapporto lavorativo con questa etichetta. Le canzoni che scrivo non saranno più disponibili per gli/le interpreti del loro roster, e tutti i suoi dipendenti non sono più i benvenuti ai miei concerti. Non sarà un piacere neanche incontrarli per strada sinceramente perché chi si comporta così restando in silenzio ai miei occhi è complice. Guardatevi dentro ogni tanto".

La replica della Warner

Dopo pochi minuti dalla pubblicazione delle parole di Calcutta la casa discografica ha fatto sapere: "Warner Music Italy, alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi e riportati dalla stampa italiana in data odierna, dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l’artista Morgan lasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi".

Calcutta e Angelica Schiatti pedinati da Morgan

Intanto è in corso il procedimento penale nei confronti di Morgan: l'udienza preliminare è stata celebrata soltanto il 10 ottobre 2023 e la prossima invece si svolgerà il 13 settembre 2024. In queste ore la giornalista Selvaggia Lucarelli in un articolo del Fatto Quotidiano ha svelato – dopo aver letto le carte della Procura – che la cantante Schiatti è infatti anche vittima di revenge porn sempre da parte di Morgan che era poi arrivato ad affittare una casa vicino a quella della ex. Nel frattempo la ragazza ha poi iniziato nel 2021 una relazione con Calcutta. E – secondo l'accusa – Morgan avrebbe fatto pedinare la nuova coppia.

Morgan avrebbe poi contattato su Telegram proprio Calcutta, minacciandolo: "Ehi piccola merdina secca. Quando il tuo piccolo cazzo non verrà più succhiato dalla mia donna te lo metterà in culo quello di un negro gigante".

Adesso Calcutta ha deciso di non stare più in silenzio e su Instagram ha precisato: "Odio parlare della mia vita privata anzi odio parlare ma adesso mi tocca. Oggi sono usciti diversi articoli che parlano di quello che ha dovuto subire la mia ragazza in questi 4 anni. Vi assicuro che i fatti atroci riportati nell'articolo sono solo una piccola parte di quelli accaduti e hanno modificato la nostra vita più di quanto si possa immaginare. La cronaca purtroppo parla troppo spesso di vicende simili che finiscono nel peggiore dei modi".