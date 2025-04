video suggerito

Il compleanno di Melania nel giorno dei funerali di Papa Francesco, Donald Trump: "La porto a cena sull'Air Force One" Il compleanno di Melania Trump cade nel giorno dei funerali di Papa Francesco, oggi infatti la first lady americana compie 55 anni. Non ha avuto tempo di comprarle un regalo ma ha pensato a un dono alternativo del tutto improvvisato: "La porterò a cena sul Boeing, la porterò a cena sull'Air Force One", ha spiegato ai giornalisti prima di salire sull'aereo che lo avrebbe portato a Roma.

Il compleanno di Melania Trump cade nel giorno dei funerali di Papa Francesco, oggi infatti la first lady americana compie 55 anni. "Avrà un compleanno lavorativo", ha commentato Donald Trump con i giornalisti prima di salire sull'aereo presidenziale che avrebbe accompagnato lui e la sua consorte a Roma. Non ha avuto tempo di comprarle un regalo ma ha pensato a un dono alternativo del tutto improvvisato: "La porterò a cena sul Boeing, la porterò a cena sull'Air Force One".

Donald Trump: "Un regalo per Melania? Non ho avuto tempo"

"Avrà un compleanno lavorativo", ha detto Donald Trump al capannello di giornalisti accorsi per una sua dichiarazione prima che prendesse il volo per la prima missione all'estero dal suo insediamento alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti d'America sta per completare i primi cento giorni di mandato e tra dazi, Ucraina, Iran e Gaza, dice che ha avuto molto da fare. Talmente impegnato da non aver avuto un momento libero per comprare un regalo alla sua Melania, così come ha specificato alla stampa: "Non ho avuto il tempo di comprare i regali, è stato piuttosto impegnativo". Un dono improvvisato è probabile arriverà dopo la funzione per il Papa, alla quale ha partecipato insieme a sua moglie vestita di nero e con la velina a coprirle parzialmente il volto. "La porterò a cena sul Boeing, la porterò a cena sull'Air Force One", ha spiegato, tentando di recuperare terreno.

Donald Trump e Melania in prima fila ai funerali di Papa Francesco

Donald Trump e la moglie Melania hanno partecipato ai funerali di Papa Francesco celebrati oggi, 26 aprile 2025. Alla coppia presidenziale è stato riservato un posto in prima fila: alla sua destra il presidente finlandese e alla sua sinistra il presidente estone.

Accanto al presidente estone Re Felipe di Spagna e accanto al presidente finlandese Emanuel Macron e la moglie Brigitte. Posto in prima fila anche per il presidente ucraino Voldymyr Zelensky, seduto un po' più distante da Trump.