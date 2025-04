Silvia Toffanin spiega perché Verissimo va in onda nonostante i funerali di Papa Francesco: “Ci siamo chiesti se fosse giusto”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Silvia Toffanin, in apertura della puntata di Verissimo trasmessa sabato 26 aprile, ha voluto spiegare perché Mediaset abbia deciso di trasmettere il suo programma nonostante in mattinata si siano tenuti i funerali di Papa Francesco e sia un giorno di lutto nazionale. La conduttrice ha spiegato che tornare alla vita è un modo per onorare il suo messaggio e la sua memoria.

Perché Verissimo va in onda nonostante i funerali di Papa Francesco

Silvia Toffanin, in apertura della puntata di Verissimo del 26 aprile, si è ritagliata qualche minuto per spiegare perché il suo talk show stia andando in onda, nonostante si siano tenuti solo stamattina i funerali di Papa Francesco. La conduttrice ha spiegato che ritiene che si possa onorare il suo messaggio e la sua memoria, proprio con il gesto di tornare alla vita e guardare con speranza e amore al futuro. Le sue parole sono state:

Buon pomeriggio, questa è stata una settimana caratterizzata dalla triste scomparsa di Papa Francesco. Il nostro Papa. Ci siamo posti la domanda se fosse giusto oggi andare in onda, ma crediamo di onorare il suo messaggio tornando alla vita, guardando al futuro, con speranza e con amore. Vogliamo dedicare a Papa Francesco queste immagini.

L'omaggio di Verissimo a Papa Francesco

Nel corso della puntata trasmessa sabato 26 aprile, Verissimo ha celebrato Papa Francesco con un intenso e commovente filmato che ha ripercorso le delle tappe del suo pontificato e ha riproposto alcuni dei suoi interventi più significativi e colmi di speranza: la sua attenzione per gli ultimi, l'importanza di un futuro costruito insieme e la bellezza negli occhi dei bambini e in quelli saggi dei nonni. La trasmissione aveva già anticipato con un comunicato il suo intento: "Quello del talk show di Canale 5 vuole essere un omaggio a un Pontefice che rimarrà nel cuore di tutti per la forza del suo messaggio e per la sua straordinaria semplicità".