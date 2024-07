video suggerito

La madre di Corona attacca Nina Moric: "E tu saresti una madre? Non sei degna di Carlos" Scontro tra la madre di Corona e Nina Moric dopo le foto di lei col nuovo compagno: "E tu saresti una madre? Non sei degna di un ragazzo per bene come Carlos".

Suocera e nuora, tempesta e gragnola. Se poi la suocera è la signora Gabriella, madre di Fabrizio Corona, e la nuora è Nina Moric, allora la grandinata è di quelle apocalittiche. Proprio la ex compagna di Corona e madre di Carlos ha reso noto lo screzio tra le due. Un messaggio arrivatole da ‘mamma Gabriella' come commento a una foto pubblicata sui social insieme al suo attuale compagno: "E tu saresti una madre? Non sei degna di un ragazzo per bene come Carlos". Nina Moric non ha aggiunto alcun commento se non una sorta di meme che potrebbe passare come replica: "Non giudicare nessuno nella tua vita".

La replica di Nina Moric

Nina Moric, dopo aver pubblicato lo screenshot della madre di Fabrizio Corona, non ha commentato ma ha proseguito con una storia che sembra riferirsi proprio a quello che è successo: "Non giudicare nessuno nella tua vita. Le persone buone ti danno la felicità. Le persone cattive ti danno l'esperienza. Le persone peggiori ti daranno delle lezioni mentre quelle migliori ti daranno ricordi". Fabrizio Corona, attualmente impegnato per le vacanze a Formentera, non ha commentato.

I rapporti logori tra le due

Non c'è mai stato un grande rapporto tra Nina Moric e Gabriella Corona. La modella croata è stata sposata con Fabrizio Corona dal 2001 al 2007 e la signora Gabriella è più volte intervenuta nei momenti successivi per commentare la difficile relazione e soprattutto la gestione del figlio che la coppia ha avuto nel 2002. Oggi, Carlos è un ragazzo di 22 anni. Proprio Corona ha dichiarato su Carlos, nell'intervista a Belve: "Carlos sta male. Non voglio entrare nella malattia. Ho lottato per anni e in questo momento sono in una fase molto brutta. Ho abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare. Devo affrontarla e conviverci. In questo malessere né io né Nina abbiamo responsabilità".