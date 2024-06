Fabrizio Corona svela quale nome vorrebbe per il figlio in arrivo, Sara Barbieri non è d’accordo

video suggerito

Fabrizio Corona e Sara Barbieri stanno per diventare genitori. Primo figlio per la giovane compagna dell'ex re del gossip, secondo dopo Carlos per lui. Come è noto, però, Fabrizio avrebbe tanto preferito avere una femminuccia ma purtroppo non sarà così. Sui social network, proprio Corona stuzzica la compagna svelando il possibile nome del nascituro. Ne nasce un siparietto al quale partecipano anche i follower di entrambi: "Sta arrivando Johnny Maria Corona", scherza Fabrizio e Sara stronca: "Non si chiamerà Johnny!".

Il rebus del nome del figlio di Fabrizio Corona e Sara Barbieri

Fabrizio Corona pubblica un video nel quale Sara Barbieri appare penseriosa in auto. Lui scherza in didascalia: "Sara è triste perché è maschio! Mi dispiace Sara. Sta arrivando Johnny Maria Corona!". Dunque, si chiamerebbe Johnny Maria Corona, ma Sara smentisce e rilancia: "Idiota! Non è vero! Basta sia più tranquillo di te. E non si chiamerà Johnny!". Pioggia di like, commenti e reaction a questo scambio in pubblico.

Il desiderio di un figlio per Carlos

Fabrizio Corona desiderava una figlia femmina dopo Carlos, ma soprattutto desiderava dare un fratello a Carlos: "Diventare padre a 50 anni è una bella esperienza quando hai un figlio di 22, così almeno Carlos potrà crescere con qualcuno e prendere l'eredità. Ma soprattutto spero sia una femmina", aveva dichiarato. Sperava fosse femmina: "Non lo voglio maschio. A quel punto, allora, lo chiamo Fabrizio Corona Junior, tutto intero con il mio nome e cognome. Comunque io spero sia femmina, è sempre stato il mio sogno". Per la data di nascita, invece, dovrebbe essere programmato per un giorno speciale: "So che nascerà il 25 dicembre, il giorno di Gesù". Tra sei mesi, più o meno, esatti arriverà quindi il secondogenito di Fabrizio Corona. Sarà una grande festa.