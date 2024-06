video suggerito

Sara Barbieri incinta criticata perché beve birra con Fabrizio Corona, lei smentisce Sara Barbieri e Fabrizio Corona al centro delle polemiche per aver bevuto alcol a un concerto di Vasco Rossi allo stadio di San Siro a Milano. La modella è intervenuta su Instagram per mettere a tacere le critiche dei followers: "Qualcuno deve imparare a leggere, guardarsi allo specchio, contare fino a dieci e poi, forse, commentare".

Sara Barbieri e Fabrizio Corona al centro delle polemiche per aver bevuto alcol a un concerto di Vasco Rossi allo stadio di San Siro, a Milano. I due hanno condiviso alcuni scatti sulle storie Instagram: il selfie di un bacio, gli spalti pieni di fan e anche una foto che mostrava una birra. I fan non hanno fatto a meno di notare il dettaglio, scagliandosi contro Sara Barbieri che aspetta un bambino.

Sara Barbieri contro gli haters: "Imparate a leggere"

"Qualcuno deve imparare a leggere, guardarsi allo specchio, contare fino a dieci e poi, forse, commentare", ha scritto Sara Barbieri in una storia su Instagram, mostrando ai followers che si trattava di una birra analcolica. La modella, che aspetta una bambina da Fabrizio Corona, ha risposto così alle critiche per aver bevuto alcol durante il concerto di Vasco Rossi allo stadio di San Siro a Milano.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri futuri genitori

Sara Barbieri e Fabrizio Corona stanno insieme da circa tre anni. La coppia ha annunciato al settimanale Chi la notizia della gravidanza. Nell'intervista raccontavano: "Abbiamo scoperto tre settimane fa la bella notizia, l’ho già comunicato a mio figlio, Carlos, ed è felicissimo. L’arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro". I futuri genitori avevano rivelato di aver già pensato ad alcuni nomi da dare al bebé: "Nel caso fosse donna, ci sarebbe già il nome. Si chiamerà Dea Vittoria". Corona, poi, non aveva fatto mistero di sperare in una bambina: "Non lo voglio maschio. A quel punto, allora, lo chiamo Fabrizio Corona Junior, tutto intero con il mio nome e cognome. Comunque io spero sia femmina, è sempre stato il mio sogno". Anche Nina Moric, ex moglie di Corona, aveva dedicato un pensiero a Sara Barbieri, in una storia su Instagram scriveva: "La tua gravidanza è un promemoria della bellezza e miracolo della vita. Ti auguro un viaggio tranquillo e sano".