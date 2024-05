Fabrizio Corona papà bis: “Nascerà il 25 dicembre, il mio sogno è che sia una femmina”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Fabrizio Corona diventerà padre per la seconda volta, lo ha annunciato lui stesso sulle pagine del settimanale Chi, e ora su Novella 2000 dichiara anche di essere a conoscenza della data in cui dovrebbe venire alla luce. Il re dei paparazzi è pronto ad affrontare questa nuova avventura con la compagna, Sara Barbieri.

Fabrizio Corona svela la data di nascita

"So che nascerà il 25 dicembre, il giorno di Gesù" racconta Fabrizio Corona sulle pagine del settimanale, rivelando che i due futuri genitori hanno anche già ipotizzato dei nomi da dare al nascituro. "Nel caso fosse donna, ci sarebbe già il nome. Si chiamerà Dea Vittoria" un nome importante e degno di un uomo che ha costruito la sua vita sulla riconoscibilità, sul non essere mai simile agli altri. Dopo Carlos, quindi, il primo figlio avuto con Nina Moric, il suo desiderio sarebbe un altro: "Non lo voglio maschio. A quel punto, allora, lo chiamo Fabrizio Corona Junior, tutto intero con il mio nome e cognome. Comunque io spero sia femmina, è sempre stato il mio sogno". Infine, tasto nient'affatto dolente, è la paternità che arriva in tarda età, a 50 anni, compiuti da poco: "Non c'è problema, perché è un figlio voluto e così avrò qualcuno che aiuta nella vecchiaia me e Carlos. Tutto torna no?".

Carlos e Nina Moric felici della gravidanza di Sara Barbieri

Corona si è detto felice ed entusiasta di questa gravidanza, tanto da annunciarlo immediatamente a suo figlio Carlos, che anche ha accolto la notizia con gioia: "Carlos è felicissimo. L’arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro" ha dichiarato l'imprenditore. Anche Nina Moric non si è tirata indietro nel manifestare il suo affetto nei confronti dell'attuale compagna dell'ex marito. In una storia su Instagram, infatti, ha scritto: "La tua gravidanza è un promemoria della bellezza e miracolo della vita. Ti auguro un viaggio tranquillo e sano", dimostrazione del fatto che, ormai, la guerra tra i due ex sembra essersi completamente placata.