Fabrizio Corona: "Ho scoperto che Sara era incinta dal test che era nella scatola dei vibratori" Fabrizio Corona ha raccontato la curiosa modalità con cui Sara Barbieri, la top model con cui Corona è insieme da tre anni, ha svelato la bellissima notizia al suo compagno.

Fabrizio Corona diventerà padre per la seconda volta: la sua compagna, Sara Barbieri, gli darà un altro figlio e l'ex ragazzo cattivo del gossip, adesso, gongola e spera che sia femmina. A Gurulandia, Fabrizio Corona ha raccontato di averlo scoperto in modo molto singolare: "Il test era nella scatola dei vibratori". A dispetto di quello che può sembrare, la storia è in realtà molto tenera.

La rivelazione di Fabrizio Corona

Ospite ancora una volta di Gurulandia, il podcast di Marco Cappelli, Fabrizio Corona ha raccontato la curiosa modalità con cui Sara Barbieri, la top model con cui Corona è insieme da tre anni, ha svelato la bellissima notizia al suo compagno:

Un mese fa la mia fidanzata mi chiama e dice: presto, vieni a casa, vieni a casa. L'ha vedo tutta intimidita, vestita elegante con la scatola dei vibratori e io faccio che ‘ci fai con quella roba lì?', me la dà in mano e la apro. Vedo il test: incinta! Mi sono commosso.

"Diventare padre a 50 anni è una grande esperienza"

Fabrizio Corona ha raccontato del significato di avere un figlio a 50 anni, il secondo a quasi trent'anni di distanza da Carlos, nato dalla relazione con Nina Moric. Fabrizio Corona si augura che possa nascere una femmina.

Diventare padre a 50 anni è una grande esperienza quando hai un figlio di 22. Così, Carlos può crescere con qualcuno, prenderne l'eredità. Spero che sia femmina.

Proprio nello stesso podcast, Carlos Corona ha raccontato del suo rapporto con suo padre: "La figura di mio padre? L'ho vissuta ma non con costanza. Quando c'era però sentivo la sua presenza. Lui mi ha sempre fatto tante cose. Mi ha portato in tanti posti e a me piaceva uscire e stare con lui. Il padre che mi dà le regole lo sto vivendo ultimamente. Lui vuole darmi un’organizzazione nella vita, perché io sono uno un po' pigro".