Fabrizio Corona papà bis: la reazione di Nina Moric alla gravidanza di Sara Barbieri Sara Barbieri è incinta. Presto Fabrizio Corona sarà padre per la seconda volta. Sui social le parole di Nina Moric per la compagna del suo ex marito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Fabrizio Corona diventerà padre per la seconda volta. La fidanzata Sara Barbieri è incinta. La coppia, la cui storia d'amore dura da tre anni, ha annunciato la lieta notizia nei giorni scorsi. Sui social, la reazione di Nina Moric, ex moglie di Fabrizio Corona e madre di Carlos Maria, primo figlio del cinquantenne.

Sara Barbieri incinta, gli auguri di Nina Moric

Nina Moric, su Instagram, ha fatto i suoi auguri a Sara Barbieri per la gravidanza in corso. La modella ha augurato alla fidanzata del suo ex marito di trascorrere questi mesi con serenità e soprattutto in salute. Il messaggio di Nina Moric dimostra come ormai il rapporto con Fabrizio Corona si sia rasserenato. Sembra che entrambi abbiano messo da parte i dissidi del passato per amore di Carlos Maria. Di seguito le parole di Nina Moric per Sara Barbieri:

La tua gravidanza è un promemoria della bellezza e miracolo della vita. Ti auguro un viaggio tranquillo e sano.

Fabrizio Corona diventa papà per la seconda volta

Fabrizio Corona diventa papà per la seconda volta. L'imprenditore ha raccontato al settimanale Chi che il figlio Carlos Maria è stato felicissimo quando ha appreso che presto avrà un fratellino o una sorellina. L'attesa del bebè in arrivo sta permettendo a questa famiglia allargata di guardare con fiducia al futuro:

Abbiamo scoperto tre settimane fa la bella notizia, l’ho già comunicato a mio figlio, Carlos, ed è felicissimo. L’arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro.

La madre della compagna di Corona è altrettanto felice. Qualche perplessità, invece, da parte del padre e della sorella di Sara, ma Corona è convinto che si appianerà tutto con il passare del tempo: "La mamma di Sara è contenta, suo padre e sua sorella hanno bisogno di tempo, d’altronde io ho 50 anni e Sara 24, è normale che abbiano dei pensieri".