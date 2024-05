Fabrizio Corona diventa papà per la seconda volta, la fidanzata Sara Barbieri è incinta

video suggerito

Fabrizio Corona diventerà papà. Al nuovo numero del settimanale Chi ha affidato la notizia che lo riempie di gioia. La fidanzata Sara Barbieri con la quale sta insieme da circa tre anni è incinta.

L'annuncio di Fabrizio Corona e Sara Barbieri

Fabrizio Corona e Sara Barbieri hanno annunciato la tenera notizia agli amici e ai familiari durante una cena a Milano, al ristorante Le specialità. Il settimanale Chi racconta che presenti all'annuncio il fratello dell'ex re dei paparazzi, Federico, con la fidanzata nonché migliore amica di Sara. I futuri genitori hanno aperto il regalo per il bebé, un paio di calzini, prima di rilasciare un commento alla rivista: "Abbiamo scoperto tre settimane fa la bella notizia, l’ho già comunicato a mio figlio, Carlos, ed è felicissimo. L’arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro". Penserebbero a un figlio insieme da circa un anno, hanno spiegato, prima di continuare: "Siamo legati da tre anni e dopo tre giorni che ci conoscevamo siamo andati a vivere insieme".

La separazione a dicembre prima della gravidanza

Fabrizio Corona ha confermato la notizia circolata lo scorso dicembre che lo vedeva lontano dalla fidanzata: "Nelle coppie ci sono sempre alti e bassi: a dicembre abbiamo litigato e non ci siamo visti per un mese e mezzo. Ma poi ci siamo chiariti e siamo ripartiti" ha spiegato a Chi. Al momento, sono concentrati sulla nascita del loro primo figlio insieme: "A settembre festeggiamo il terzo anno di fidanzamento, il matrimonio non è una priorità, ma poi ci penseremo. In questo momento dobbiamo prepararci all’arrivo di un figlio, dobbiamo pianificare la nostra vita da genitori. Io sogno che sia una bambina". Sulle reazioni dei futuri nonni, Corona ha aggiunto: "La mamma di Sara è contenta, suo padre e sua sorella hanno bisogno di tempo, d’altronde io ho 50 anni e Sara 24, è normale che abbiano dei pensieri".