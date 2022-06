Chi è Sara Barbieri, nuova fidanzata e futura sposa di Fabrizio Corona Sara Barbieri è la fidanzata e futura moglie di Fabrizio Corona. Ha 22 anni, 26 in meno dell’ex paparazzo, ed è una modella. In passato ha avuto una relazione con il rapper Salmo.

A cura di Giulia Turco

Sara Barbieri è la nuova fidanzata e futura sposa di Fabrizio Corona. È una modella, ha 22 anni e la differenza d'età con l'ex paparazzo è di 26 anni. I due sono ufficialmente una coppia da un anno e convivono a Milano, insieme al figlio di Corona, Carlos.

Chi è Sara Barbieri, la giovane fidanzata di Fabrizio Corona è una modella

Sara Barbieri

Sara Barbieri è una giovane modella di 22 anni che lavora e vive a Milano. Ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie di abbigliamento e gioielli, anche per marchi importanti come Dolce e Gabbana, ed è particolarmente attiva come modella sul suo profilo Instagram. Della sua vita privata, prima di Fabrizio Corona, sappiamo che nel 2020 sembra aver avuto una storia con Salmo, il rapper con il quale avrebbe trascorso il periodo del lockdown. A testimoniarlo alcuni scatti pubblicati da entrambi sui social, anche se nessuno dei due ha mai portato pubblicamente allo scoperto la relazione.

Sara Barbieri e Fabrizio Corona

L'amore con Fabrizio Corona dopo la relazione con Salmo

A sganciare il gossip della relazione tra la modella e l'ex paparazzo era stato per primo il settimanale Oggi, che poco più di un anno fa ha parlato di una passione struggente tra i due, confermata dal materiale social pubblicato da Corona. Sul suo profilo Instagram sono comparsi una serie di video che testimoniano i loro baci passionali, gli stessi pubblicati poi tramite Instagram Stories da Sara Barbieri. "Ma l'amore che cos'è", scriveva l'ex paparazzo. "Vi dà fastidio?", aveva incalzato la modella, in tono ironico e provocatorio, in risposta ad alcuni fan che avrebbero commentato la questione mettendo in dubbio la stabilità del loro amore. Ma la loro relazione ora procede a gonfie vele, tanto che sono pronti a diventare ufficialmente marito e moglie. L'ex paparazzo, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha spiegato di volersi sposare: "Arrivato a questa età ha un significato più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nulla tenente". E ha poi raccontato del suo amore per la modella: