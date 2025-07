Vittoria Puccini: “Sposerò Fabrizio Lucci, mia figlia ha impedito a me e Alessandro Preziosi di farci del male”

Vittoria Puccini racconta in un’intervista il matrimonio imminente con Fabrizio Lucci. Non sa ancora se opteranno per una cerimonia privata: “Come sempre, quello che arriverà arriverà”. E sull’ex Alessandro Preziosi: “Nostra figlia Elena ci ha protetti, per lui ho sofferto molto”.

Il matrimonio imminente con Fabrizio Lucci

Reduce dal ruolo di Maria in Belcanto, Vittoria Puccini si racconta al settimanale F. Dal 2013 al suo fianco c'è il direttore della fotografia Fabrizio Lucci: "Il suo periodo di prova è finito. Dorme sonni sereni, secondo me". Presto, i due si sposeranno: "È una cosa che abbiamo deciso di fare, ma non abbiamo fissato né organizzato nulla. Magari decidiamo all’ultimo minuto per una cerimonia intima e privata, magari facciamo una festa con gli invitati: come sempre, per me, quello che arriverà arriverà".

L'attrice ha confessato in passato di aver valutato l'idea di avere un altro figlio: "Il pensiero l'ho accarezzato, ma mi sembrava troppo dopo i cambiamenti che ho dovuto attraversare. Poi il tempo è passato, potrebbe essere un rimpianto. Se tornassi indietro, lancerei il cuore oltre l’ostacolo e asseconderei il desiderio che abbiamo avuto".

"Per Alessandro Preziosi ho sofferto, nostra figlia ci ha impedito di farci del male"

In amore, secondo l'attrice, si può anche diventare cattivi. Lo dice riferendosi alla sua esperienza con Alessandro Preziosi, per cui soffrì molto dopo la rottura: "Ma il fatto di avere Elena, che veniva prima dei nostri problemi, ci ha protetto, ci ha impedito di farci del male. Però quando ero più giovane mi è successo. Convivevo con una persona, ci siamo lasciati e ho portato via tutto quello che c’era in casa, in modo compulsivo, senza senso. In quel momento era come se non ragionassi. Ma mi sono subito pentita e oggi mi dico: perché l’ho fatto?", ha spiegato.