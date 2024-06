Fabrizio Corona presto papà, svelato il sesso del bebè in arrivo con la fidanzata Sara Barbieri

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Fabrizio Corona diventerà presto papà per la seconda volta. La compagna Sara Barbieri, modella di professione, è incinta. Stando a quanto riporta Alessandro Rosica su Instagram, la coppia accoglierà in famiglia un maschietto. Per l'ex re dei paparazzi si tratta del secondo dopo il figlio Carlos, avuto con la ex Nina Moric. In realtà, il futuro papà bis sperava che fosse una femminuccia. La nascita è prevista per il giorno di Natale e per il momento i diretti interessati non hanno commentato l'indiscrezione.

Il sesso de bebè di Fabrizio Corona e Sara Barbieri

A rivelare il sesso del primo figlio della coppia è stato Alessandro Rosica tra le sue storie Instagram. "Sarà un maschietto e sono il primo a dirlo con certezza", ha rivelato l'Investigatore Social, che fa sapere di aver appreso la notizia da una "fonte affidabilissima" e sperando che l'ex re dei paparazzi possa essere un papà diverso da quello che è stato per il primo figlio. Al momento i diretti interessati non hanno confermato la notizia, ma il futuro papà bis aveva rivelato di volere in realtà una femminuccia. Quando al nome, ancora nessuna certezza, mentre il parto dovrebbe avvenire proprio nel giorno di Natale.

Fabrizio Corona sognava una femminuccia

Non molto tempo fa, tra le pagine del settimanale Chi, Fabrizio Corona aveva raccontato di desiderare una femminuccia dopo la nascita del primo figlio Carlos, avuto con la ex Nina Moric: "Non lo voglio maschio. A quel punto, allora, lo chiamo Fabrizio Corona Junior, tutto intero con il mio nome e cognome. Comunque io spero sia femmina, è sempre stato il mio sogno". Quanto alla data di nascita del piccolo, stando ai calcoli, dovrebbe essere in programma un giorno particolarmente speciale: "So che nascerà il 25 dicembre, il giorno di Gesù". Mancano quindi circa sei mesi all'arrivo del secondo figlio, il primo con la modella Sara Barbieri.