Nina Moric tra Daniele Radini Tedeschi e Stefano, il presunto nuovo fidanzato

A cura di Elisabetta Murina

Nina Moric al centro di gossip. La modella, ex compagna di Fabrizio Corona, avrebbe ritrovato l'amore. Secondo Dagospia, ha da poco ricominciato a frequentare Daniele Tedeschi Radini, ex naufrago dell'Isola dei Famosi e critico d'arte. I due, nel 2023, avevano avuto una relazione ed erano stati avvistati più volte insieme. In questo quadro si inserisce però anche un altro uomo: l'ingegnere edile Stefano, che proprio di recente ha pubblicato su Instagram alcuni scatti con Moric, lasciando pensare a un flirt in corso.

Nina Moric avvistata con Daniele Tedeschi Radini: non è la prima volta

Nina Moric è stata avvistata in compagnia di Daniele Tedeschi Radini, reduce dalla sua avventura all'Isola dei Famosi, che ha scelto di lasciare per alcuni problemi personali. "Sguardi languidi e tenere carezze alla festa di un amico", fa sapere il sito di Roberto D'Agostino a proposito dei due, che sarebbero tornati a essere una coppia. Se così fosse, si tratterebbe di un ritorno di fiamma, dal momento che erano già stati visti insieme nel marzo 2023. All'epoca, il settimanale Chi li ava avvistati mano nella mano per le strade di Milano, prima di trascorrere un pomeriggio a casa di un amico del noto critico d'arte. "Il lupo perde il pelo, ma non il vizio", precisa Dagospia. Che sia davvero lui l'uomo con cui la modella ha ritrovato la serenità?

Le foto con Stefano, presunto nuovo fidanzato

Solo qualche giorno prima, Nina Moric ha pubblicato tra le sue storie Instagram alcune foto vicina a un misterioso uomo. Scatti che non lascerebbero a dubbi circa il loro rapporto, che andrebbe oltre l'amicizia. Il ragazzo in questione si chiama Stefano (il cognome non è noto) ed è lontano dal mondo dello spettacolo. Su Instagram ha il profilo privato ma, dalle poche informazioni che si hanno su di lui, sarebbe un ingegnere edile di professione. Resta da capire chi tra lui e Daniele Tedeschi Radini sia riuscito a conquistare il suo cuore.