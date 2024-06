video suggerito

Stefano De Martino mano nella mano con Herbert Ballerina, così si prende gioco dei paparazzi: "La mia nuova fiamma" Stefano De Martino e l'attore comico Luigi Luciano, in arte Herbert Ballerina, mano nella mano ironizzano sull'attenzione eccessiva dei paparazzi sul conduttore.

A cura di Daniela Seclì

Stefano De Martino ha deciso di giocare con il gossip. Il conduttore, su cui la Rai sembra puntare molto per la prossima stagione, si ritrova spesso con i paparazzi al seguito, che sperano di sorprenderlo con una eventuale nuova fiamma. A giudicare da un video circolato sui social, però, sembra non siano stati particolarmente fortunati. L'unica persona con cui hanno paparazzato Stefano De Martino è stato il comico Luigi Luciano, in arte Herbert Ballerina.

Stefano De Martino e Herbert Ballerina, così scherzano sul gossip

Nel breve video circolato su Twitter, Stefano De Martino ed Herbert Ballerina sono per strada quando si rendono conto della presenza dei paparazzi. Il comico Luigi Luciano è entusiasta e coglie subito l'occasione per ironizzare: "Speriamo dicano che sono la tua nuova fiamma". Poi, ad alta voce: "Dai Stefano andiamo". Stefano De Martino sta al gioco e dice a Herbert Ballerina: "Dammi la mano". Così, i due si lasciano immortalare mano nella mano. In una storia pubblicata su Instagram da Herbert Ballerina, anche la sua versione dell'esilarante siparietto: "Ci hanno sgamato. Te l’ho detto, andiamo da un’altra parte e tu niente”.

De Martino, l'ultima paparazzata è con Martina De Carlo ma non è la sua nuova fiamma

Il mese scorso, Stefano De Martino è stato paparazzato con Martina De Carlo. Tuttavia, la donna delle foto pubblicate dal settimanale Chi non sembra essere la sua nuova fiamma. I due, infatti, si sarebbero conosciuti il giorno stesso in cui sono state scattate le foto in barca. Sempre secondo quanto riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Martina De Carlo starebbe frequentando un amico del conduttore. Al momento Stefano è single. Lui stesso lo ha messo in chiaro su Instagram, rispondendo alla domanda di un utente. De Martino ha ironizzato: "Sono single per legittima difesa".