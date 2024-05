Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, il conduttore fa chiarezza sul presunto ritorno di fiamma

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Mentre la carriera di Stefano De Martino va a gonfie vele, occhi puntati sulla sua vita privata. Il mese scorso, il conduttore e ballerino è stato immortalato in barca con Gilda Ambrosio. I due, qualche anno fa, hanno avuto una relazione. Così, il gossip sul loro conto si è riacceso. Su Instagram, Stefano De Martino ha fatto chiarezza sulla sua vita privata. Incalzato dagli utenti che lo seguono, ha spiegato qual è la sua situazione sentimentale.

Stefano De Martino è single, non è fidanzato con Gilda Ambrosio

Stefano De Martino, mentre era in viaggio per raggiungere Milano, ha invitato gli utenti che lo seguono su Instagram a fargli delle domande. Così, risposta dopo risposta, ha chiarito che il programma Stasera tutto è possibile tornerà presto in onda su Rai2 e che in inverno sono previste altre date del suo show nei teatri. Poi, ha spiegato perché sta cancellando i tatuaggi: "Mi piacciono i tatuaggi ma non mi piace portarli addosso, l'ho capito con il tempo e sto rimediando come posso". Spazio anche alla sua vita privata. Un utente gli ha chiesto: "Sei single?". Stefano De Martino ha replicato con un pizzico di ironia: "Sì, per legittima difesa", citando l'amico Francesco Paolantoni. Dunque, così ha messo a tacere le voci di un ritorno di fiamma con Gilda Ambrosio.

I trascorsi sentimentali tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio hanno avuto una relazione all'epoca della prima separazione del conduttore dalla moglie Belen Rodriguez. Nel 2018, ospite del programma Rivelo su Real Time, il conduttore parlò apertamente della frequentazione in corso:

Gilda fa parte della mia vita. Non sono stato veramente fidanzato, ho un rapporto speciale con lei. Abbiamo una grandissima affinità. Sfuggo in amore perché ho paura di legarmi.

Dal canto suo, Gilda Ambrosio dichiarò a Grazia: "Ci vogliamo un bene infinito", ma non volle aggiungere ulteriori dettagli.