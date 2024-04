Stefano De Martino e la complicità con la ex Gilda Ambrosio, le foto del weekend in barca

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Stefano De Martino è senza dubbio il volto televisivo del momento e il personaggio su cui si punta, almeno stando alle prime ipotesi, dopo l'addio di Amadeus alla Rai. Affabile e seducente sul piccolo schermo, tanto quanto lo lontano dalle telecamere, come dimostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi, in cui si sollazza nel primo weekend con temperature estive, sulla sua barca, Santiago, in compagnia di alcuni amici, tra cui anche la sua ex, Gilda Ambrosio, con la quale, però, non sembra esserci alcun ritorno di fiamma.

Gli scatti in barca con gli amici e la ex Gilda Ambrosio

È bastato che il sole si scaldasse un po' in più, nonostante sia ancora aprile, per permettere a Stefano De Martino di avviare la stagione estiva a bordo della sua barca, Santiago, in onore del figlio avuto con Belen Rodriguez. Il conduttore ha invitato un gruppo di amici per trascorrere la giornata insieme, direzione Costiera. Tra un timido tuffo e l'altro, un bicchiere di vino e musica a volontà, non mancano i momenti per divertirsi e godersi un po' di relax, vista la vita frenetica di tutti i giorni. Accanto allo showman, come evidenziato dagli scatti pubblicati dal settimanale Chi, c'è anche Gilda Ambrosio, la sua ex fidanzata. Risate, abbracci, complicità ma niente di più, a quanto pare, solo un rapporto tra due ex che, però, si vogliono bene e non hanno alcun motivo per nasconderlo.

Stefano De Martino volto di punta della Rai

Se dal punto di vista sentimentale non sembrano esserci novità all'orizzonte per il 34enne, che dopo alcune paparazzate sembra non abbia il cuore impegnato, per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, procede tutto a gonfie vele. Dopo una stagione invernale ricca tra Bar Stella, lo show Da Natale a Santo Stefano e lo spettacolo teatrale Meglio Stasera, De Martino è tornato con uno dei programmi più amati della tv, ovvero Stasera tutto è possibile, che continua a macinare ascolti a dir poco soddisfacenti per la seconda rete. Non è un caso, quindi, che il suo nome possa essere tra i più gettonati per nuovi progetti in questa Rai che dovrà rivedere i suoi piani.