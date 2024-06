video suggerito

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, cambi di casa per nuove vite “separate” La ex coppia sta condividendo la stessa fatica, lo stesso momento personale: il trasloco. Lei con Angelo Edoardo Galvano, lui da solo a Milano per stare vicino a Santiago. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme in un servizio di Chi, ma non per quello che pensate. La ex coppia sta condividendo la stessa fatica, lo stesso momento personale: il trasloco. Entrambi, infatti, stanno lasciando le vecchie case d'appartenza per trasferirsi in nuovi alloggi, più spaziosi e funzionali. In particolare, come scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Belen Rodriguez "coglie l'attico" insieme ad Angelo Edoardo Galvano. Stefano De Martino, invece, cambia casa da single e felice.

Stefano De Martino ha scelto di trasferirsi a Milano per stare vicino a Santiago

Stefano De Martino ha deciso di lasciare Roma e trasferirsi a Milano per stare vicino a Santiago, anche se dalla prossima stagione dovrà fare un continuo sali e scendi per la conduzione di Affari Tuoi. È lui, infatti, l'erede di Amadeus per la prossima stagione e questo momento professionale è troppo importante per impegnarsi nella vita sentimentale. Come fa notare anche Chi, Stefano De Martino è stato al centro di malevole attenzioni da parte di chi ne soffre la sua ascesa. Le voci, infatti, di una presunta vicinanza ad Arianna Meloni, sorella della premier, sono state smentite dalla stessa: "Fantasy per fantasy, preferisco il Trono di Spade".

Belen Rodriguez riparte col suo "Angelo"

Belen Rodriguez è rifiorita da quando ha trovato l'amore in Angelo Edoardo Galvano. A differenza di tutti gli altri amori, questa volta la soubrette argentina ci sta andando leggera, senza troppi clamori e proclami sta vivendo la storia d'amore con la serenità e la consapevolezza di una maturità finalmente piena. La coppia si sta cominciando a far vedere in pubblico dai paparazzi, senza più alcun tipo di problema. Per loro, un attico in centro a Milano sarà la base di partenza per questo nuovo amore.