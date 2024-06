video suggerito

Arianna Meloni: “Se mi piace Stefano De Martino? Fantasy per fantasy, preferisco Il Trono Di Spade” La sorella del Presidente del Consiglio commenta le notizie secondo cui il passaggio di De Martino a Rai1 è dovuto a una sua predilezione per lui: “Certa stampa ormai fa il fantasy. A questo punto preferisco il Trono di Spade”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Arianna Meloni ha commentato le voci apparse su Oggi e Dagospia secondo cui il passaggio di Stefano De Martino da Rai2 a Rai1 sarebbe stato dovuto principalmente a una sua predilezione per l'ex marito di Belen Rodriguez. Lo ha fatto a margine dell'evento di Fratelli d'Italia a Roma: "Sono sempre più incuriosita da questo fenomeno di mutazione della cronaca nel genere fantasy: certa stampa inventa notizie dal nulla".

Le parole di Arianna Meloni

Le ricostruzioni adducevano ad Arianna Meloni la preparazione del super contratto da 8 milioni di euro che lega Stefano De Martino alla Rai per 8 anni. Una voce squalificante per il conduttore che, nel corso dell'ultimo quinquennio, ha invece dimostrato di saper lavorare e studiare su se stesso, come pure dimostra questa intervista che Riccardo Cassini, autore vero della sua svolta professionale, ha rilasciato a Fanpage.it un anno fa. A queste voci, però, Arianna Meloni risponde a sorpresa: "Fantasy! A De Martino, preferisco Il Trono di Spade".

Sono sempre più incuriosita da questo fenomeno di mutazione della cronaca nel genere fantasy: certa stampa ormai inventa notizie dal nulla, mostrando una creatività davvero notevole. Credo che siamo di fronte ad un fenomeno sociologico, che andrebbe approfondito nelle università: il giornalismo gossipparo creativo. Non ho mai avuto modo di conoscere Stefano De Martino, guardo molto poco la TV e non mi interesso delle dinamiche in Rai, mi occupo h24 solo di Fratelli d'Italia e della straordinaria campagna elettorale che stiamo facendo sui territori. Fantasy per fantasy, al giornalismo creativo preferisco di gran lunga grandi saghe come il Trono di Spade.

L'uscita di Amadeus da Rai1 e la promozione di Stefano De Martino, a cui sarà affidato con ogni probabilità Affari Tuoi almeno per il prossimo biennio, ha fatto subito scattare nei confronti del conduttore l'etichetta di ‘uomo della destra‘. Un pregiudizio nel quale ci è finita, suo malgrado, persino la sorella del premier.