Nina Moric con il fidanzato Daniele Radini Tedeschi, il critico d’arte è il suo nuovo amore Nina Moric sembra aver ritrovato la serenità accanto ad un uomo. Si tratta di Daniele Radini Tedeschi, critico e storico dell’arte con cui è stata beccata a Milano dai fotografi del settimanale Chi.

A cura di Ilaria Costabile

Nina Moric ha ritrovato l'amore e sembra essere finalmente serena con la sua nuova vita fatta di arte e lontana dagli eventi che in questi anni l'hanno vista protagonista, tra avvicinamenti e litigi con il suo ex marito Fabrizio Corona e suo figlio Carlos, con il quale sembra aver recuperato un rapporto dopo un periodo piuttosto difficile. La modella è stata avvistata per le strade di Milano insieme alla sua nuova fiamma dai fotografi del settimanale Chi, Daniele Radini Tedeschi e ad un primo sguardo, i due sembrano davvero felici.

Le foto romantiche a Milano

Passeggiando mano nella mano per via Montenapoleone, in centro a Milano, senza nascondersi da occhi indiscreti e anzi girovagando tra un negozio e l'altro, ma non per fare shopping, bensì per acquistare delizie da poi consumare insieme, come racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i cui fotografi hanno beccato la neo coppia intenta a trascorrere il pomeriggio a casa di un amico, stretto, di Daniele Radini Tedeschi. Lui è un critico e storico dell’arte che può vantare incarichi prestigiosi alle spalle, e al pubblico televisivo è noto perché è stato ex opinionista a Vieni da me, il programma che Caterina Balivo conduceva il pomeriggio su Rai1.

Nina Moric e Daniele Radini Tedeschi, foto del settimanale Chi

Nina Moric ha esposto le sue opere d'arte

La modella si è sempre dedicata a quella che per lei ha rappresentato negli anni una vera e propria passione: la pittura. Tanto l'impegno che Nina Moric ha incanalato nell'arte che ha realizzato un numero tale di dipinti, tanto da allestire una vera e propria mostra a Bergamo. Non è chiaro come Moric e Tedeschi si siano conosciuti, ma dalle prime immagini insieme sembra che i due siano piuttosto affiatati e tra loro si sia instaurato un rapporto solido, maturo, in cui la showgirl appare vicina ad una nuova fase della sua vita, non solo emotiva, ma anche professionale.