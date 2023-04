Aaron sulle critiche di Malgioglio al Serale: “Ognuno sa l’amore che prova, mi sono sentito giusto” AAron ha risposto alle critiche che Cristiano Malgioglio, durante l’ultimo Serale di Amici, ha fatto alla sua esecuzione del brano “La Cura”. Il giudice crede che il cantante sia troppo giovane per parlare d’amore. Lui ribatte: “Ognuno sa l’amore che prova, mi sono sentito molto giusto”.

A cura di Elisabetta Murina

Durante l'ultima puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 15 aprile, Cristiano Malgioglio ha criticato l'esibizione di Aaron, che ha portato il brano La Cura di Franco Battiato. Il giudice crede che il cantante sia troppo giovane per parlare d'amore e che per farlo sia necessario "essere adulti". Il suo commento lo ha fatto scoppiare in lacrime subito dopo la performance. Nel Daytime di oggi, però, l'allievo è tornato sull'argomento e ha detto la sua.

Il commento di Aaron alle parole di Malgioglio

Come si è visto nel daytime andato in onda oggi, lunedì 17 aprile, Aaron ha commentato il giudizio che Malgioglio ha espresso nei confronti della sua esibizione, sulle note della canzone La Cura di Battiato. Il cantante crede che non sia necessario essere adulti per parlare d'amore, dal momento che si tratta di un sentimento sincero a prescindere dall'età. Per questo è contento e soddisfatto della sua esibizione, nonostante le critiche:

Mi è dispiaciuto il "non sa cosa è l'amore", l'esperienza ci sta, ma penso che ognuno sa l'amore che prova. Io ho dedicato un sentimento molto forte mentre cantavo La Cura, sinceramente non mi importava neanche del punto, ero molto contento di come l'avessi cantato. Questa volta mi sono sentito molto più giusto, quindi se non ha sentito nulla mi dispiace, io sono questo. Qua dentro ho imparato ad accettare anche le critiche.

Cosa ha detto Malgioglio sull'esibizione di Aaron

Durante l'esibizione, il giudice non è rimasto convinto dall'esibizione di Aaron e subito glielo dice: "Tu hai una voce e meravigliosa e l'ho sempre detto. Magari tra un paio d'anni sarà ancora più fumosa e strong, però per cantare questo brano bisogna essere adulti. Lui questa spinta non me l'ha data, non mi ha trasmesso nulla. Lui è troppo giovane per parlare d'amore". Aaron non riesce a trattenere le lacrime e Maria De Filippi lo consola. Malgioglio si dispiace e si alza per andarlo ad abbracciare: "Posso abbracciarlo? Io mi sento male quando devo dare giudizi".