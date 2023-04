Aaron in lacrime ad Amici dopo il duro giudizio di Malgioglio: “Troppo giovane per parlare d’amore” L’esibizione di Aaron non sembra affatto convincere Cristiano Malgioglio, che senza mezzi termini si dice poco convinto della performance e in particolare dell’interpretazione. “Non mi hai trasmesso nulla. Per cantare questo brano bisogna essere adulti”.

A cura di Giulia Turco

Aaron porta un brano a lui particolarmente caro nella gara della quinta puntata di Amici. È La cura di Franco Battiato, che mette a prova il suo talento di interpretazione. Il cantante ne esce soddisfatto, ma molto teso, tanto che basta un giudizio negativo (e particolarmente duro) di Cristiano Malgioglio a farlo scoppiare in lacrime dopo la performance.

Il commento di Malgioglio dopo La Cura di Aaron

L'esibizione di Aaron non sembra affatto convincere Cristiano Malgioglio, che senza mezzi termini si dice poco convinto della performance e in particolare dell'interpretazione. "Io sono molto felice che i coach facciano interpretare brani diversi. Questa canzone però è talmente straordinaria, emotiva e bella, che per me ci vorrebbe una voce da grande interprete", spiega. "Tu hai una voce e meravigliosa e l'ho sempre detto. Magari tra un paio d'anni sarà ancora più fumosa e strong, però per cantante questo brano bisogna essere adulti", spiega rivolgendosi al cantante. "Lui questa spinta non me l'ha data, non mi ha trasmesso nulla. Lui è troppo giovane per parlare d'amore", conclude.

Malgioglio abbraccia Aaron in lacrime

Aaron, che già altre volte in passato ha dato prova della sua sensibilità, non riesce a trattenere le lacrime. Maria De Filippi lo consola, Malgioglio si dispiace e si alza per andarlo ad abbracciare: "Posso abbracciarlo? Io mi sento male quando devo dare giudizi", si giustifica. Passata l'emozione, il cantante spiega: "È un'imparare ogni volta, mi sono messo in gioco. Era una canzone difficilissima e ci tenevo tanto a cantarla". Prezioso anche il consiglio di Michele Bravi che, nonostante dia il punto alla squadra avversaria suggerisce ad Aaron una chiave di lettura importante: