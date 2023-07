Wax svela i dettagli della lite con Maria De Filippi: “Sono stato prepotente, poi la sua reazione” La lite tra Maria De Filippi e Wax ai provini di Amici. Il cantante racconta come sono andate le cose.

A cura di Daniela Seclì

Wax è stato ospite della nuova puntata di Dimmi di te, format curato da Lorella Cuccarini su YouTube. Il cantante ed ex allievo della scuola di Amici ha raccontato la discussione che avvenne tra lui e Maria De Filippi, quando affrontò il provino per entrare nel cast del talent di Canale5.

Perché Wax litigò con Maria De Filippi ai provini di Amici

Wax ha raccontato per filo e per segno cosa accadde tra lui e Maria De Filippi durante il provino di Amici. Il cantante ha ammesso di essersi comportato in modo "prepotente" e "sfacciato":

C'è stato un momento di tensione. Io sono entrato e in maniera abbastanza arrogante, mi sono tolto le scarpe. Come si sa, io canto senza le scarpe. Sono andato a presentarmi, ma ho iniziato in maniera strana, con il piede sbagliato. Ho salutato: "Buongiorno signorine". C'era Maria, non era molto educato. Comunque, io mi sentivo già a casa, infatti mi sono tolto subito le scarpe. Poi di solito ti fanno le domande, da dove vieni, cosa fai…Io in maniera prepotente, un po' da sfacciato, ho detto: "Ora devo rispondere a queste domande?". E, nella mia testa, mi sono detto: "Ma perché devo dire queste cose? Ma perché devo parlare in questa maniera?".

Così, ha suscitato la reazione di Maria De Filippi: "Maria mi ha risposto: "Guarda, sinceramente, a uno che mi risponde in questa maniera, non lo faccio neanche continuare a cantare". Allora mi sono alzato e ho detto: "Dico l'ultima cosa. Mi voglio scusare. Se volete ascoltare la mia musica, canto volentieri". Mi sono scusato e allora lei ha detto: "Va bene, ascoltiamo". E poi ha detto che la canzone era molto carina".

Amici, il rapporto tra Wax e Maria De Filippi

Wax, poi, ha rimarcato come grazie ad Amici abbia costruito un bel rapporto con Maria De Filippi. Dalle parole del cantante, è evidente la stima che prova nei confronti della conduttrice: