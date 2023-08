Federica Andreani di Amici: “La storia con Piccolo G? A gonfie vele, ci stiamo conoscendo davvero” Federica Andreani, ospite del format “Dimmi di te”, ha raccontato a Lorella Cuccarini come procede oggi la sua storia d’amore con Piccolo G, nata all’interno della scuola di Amici 23.

A cura di Elisabetta Murina

Federica Andreani, una delle protagoniste dell'ultima edizione di Amici 23, ha parlato di come procede la sua relazione con il cantante Picolo G, nata all'interno del talent di Maria De Filippi. Ospite del podcast Dimmi di Te, la cantante ha raccontato Lorella Cuccarini della sua situazione sentimentale e di molto altro.

Come procede la relazione tra Federica e Piccolo G

La relazione tra i due ex allievi di Amici procede a gonfie vele, anche se Federica non nega che ci sono state alcune iniziali difficoltà, soprattutto durante la fase finale del loro percorso nel talent: "Nell'ultimo periodo eravamo un pò distanti, il mio sentimento è sempre stato lo stesso ma in quel momento eravamo tanto concentrati su quello che stavamo facendo, poi al serale c’era una pressione maggiore".

Quando poi Piccolo G è uscito dalla scuola, i due si sono rivisti e hanno messo da parte le incomprensioni e i dubbi, conoscendosi ancora più a fondo: "Ci siamo chiariti, l'ho chiamato subito e ci siamo visti. Alla fine al di fuori conosci veramente la persona per quello che è". Ad oggi il loro rapporto continua felicemente: "Va avanti molto bene".

L'amicizia con Angelina Mango

Nella scuola di Amici, Federica ha stretto un bellissimo legame con Angelina Mango, arrivata in finale in questa edizione del talent. Le due cantanti hanno diversi aspetti in comune dal punto di vista caratteriale, ma anche artistico, e si sono sempre supportate a vicenda. "Ci accomuna tanto il fatto che siamo un po’ pazze, un po’ folli", ha raccontato Federica a Lorella Cuccarini. Poi ha aggiunto: "Lei mi ha sempre emozionata tanto, ascoltarla era sempre un piacere e questo era bello. Vedevo quello che faceva, mi chiedeva pareri nonostante io non avessi esperienza perché per lei contava molto il mio giudizio”.