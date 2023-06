Amici Full Out, Maddalena Svevi risponde a una domanda scomoda su Mattia Zenzola: “L’ho lasciato io” Durante Amici Full Out ieri sera gli allievi del talent show si sono divertiti con il gioco dei piatti. Per Maddalena Svevi però è arrivata una domanda scomoda riferita alla breve storia con Mattia Zenzola: “Non è carino, comunque l’ho lasciato io”.

A cura di Gaia Martino

Dopo oltre un mese dalla finale di Amici, gli allievi dell'ultima edizione del talent show sono tornati dietro i banchi di scuola per il Rock In Roma, il famoso evento che si svolge nella Capitale che ha dedicato un'intera serata al programma di Maria de Filippi. Ieri sera su Italia Uno è andato in onda Amici Full Out con Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear conduttori, ed ha visto protagonisti tutti i concorrenti della 22esima edizione, vinta da Mattia Zenzola. Proprio quest'ultimo ha vissuto un momento di imbarazzo quando è stata fatta una domanda scomoda a Maddalena Svevi, la ballerina che ha frequentato durante la sua avventura nel talent.

La domanda a Maddalena Svevi su Mattia Zenzola

I ragazzi di Amici 22 ieri sera, durante Amici Full Out su Italia Uno, hanno partecipato al gioco dei piatti e Maddalena Svevi si è trovata a dover rispondere a una domanda su Mattia Zenzola. I due durante l'avventura nella casetta hanno avuto una breve relazione, durata poche settimane. Nessuno dei due specificò mai chi fu a decidere di interrompere la relazione: nello show di ieri sera è finalmente emerso questo dettaglio. "Chi tra te e Mattia Zenzola ha lasciato l'altro?", la domanda. "Posso dire che non è carino? Sono stata io", la risposta della Svevi. A quel punto è intervenuto Nicolò De Devitiis per smorzare l'imbarazzo e, dopo essersi avvicinato a Mattia Zenzola, ha scherzato: "So che tra moglie e marito non si mette il dito, è vero? Ma tanto tu hai vinto Amici, che te ne frega?".

Il presunto scontro tra Wax e Maddalena

Dopo la serata dedicata ad Amici 22, a far chiacchierare anche un presunto scontro che sarebbe avvenuto tra Wax e Maddalena. I due ex allievi del talent show, stando a quanto si legge Amici News, avrebbero litigato. Alcuni battibecchi già si verificarono nel corso della loro avventura nel programma, dopo la puntata di Amici Full Out è emerso che Wax avrebbe smesso di seguire su Instagram la sua ex compagna d'avventura. Un gesto che potrebbe avvalorare le ipotesi di uno scontro.