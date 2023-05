Scontro tra Wax e Maddalena ad Amici22, lui: “Ho perso la pazienza, mi stai sul ca**o” Scontro in casetta ad Amici 22 tra Wax e Maddalena Svevi: i due allievi del talent show hanno discusso per i programmi da guardare in televisione. “Deve rompere il ca**o, non ce la fa. Bambino del ca**o, questo è”, le parole della ballerina prima che il cantante si infuriasse.

A cura di Gaia Martino

Tra Wax e Maddalena nella scuola di Amici di Maria de Filippi non scorre buon sangue. Nel daytime del talent show andato in onda questo pomeriggio è andato in scena uno scontro tra i due allievi: "Mi sta sul ca**o", il commento del cantante sulla sua compagna d'avventura nel programma.

Lo scontro tra Wax e Maddalena

La lite in casetta si è scatenata quando Maddalena e Benedetta stavano guardando un video alla tv: Wax ha sfilato il telecomando dalla mano della ballerina per cambiare canale scatenando l'ira dell'allieva. "Deve rompere il ca**o, non ce la fa. Bambino del ca**o, questo è. Se una persona sta guardando una cosa a lui non frega niente", la reazione immediata di Maddalena. "A te non frega niente di nessuno" ha replicato subito Wax prima di essere interrotto: "Noi eravamo interessate. Tu arrivi e mi strappi il telecomando da mano" ha continuato la Svevi prima che il suo collega la invitasse a bere una tisana. "A me non serve. Se vuoi prenderla tu, per darti una calmatina generale. Tu ti scaldi sempre nella vita" ha replicato Maddalena facendo infuriare Wax. "Non toccare argomenti che non c'entrano niente, come ti permetti di dirti che mi scaldo nella vita? Perché devi giudicarmi? Come ti permetti? Questo non me lo dici a me, non ti permettere. Io so chiedere scusa, tu no perché sei troppo orgogliosa", le parole del cantante prima di lasciare la stanza.

Lo sfogo di Wax con Angelina

Wax si è infuriato con Maddalena per quanto accaduto in camera video, con Angelina e Mattia si è sfogato in giardino: "Come si permette di giudicarmi solo per dei canali in tv? Io stavo giocando, stavo scherzando. Ora mi sono inca**to. Io ho un modo di fare che sembra che aggredisco, ma mi ha fatto perdere la pazienza". Li ha raggiunti Maddalena sostenendo che Wax sia sempre "in grado di rovinare l'atmosfera". "Tu sei falsa, non perdo tempo con persone come te", così il cantante ha lasciato nuovamente il luogo della discussione per chiudersi in stanza: "Mi sta troppo sul ca**o quando fa così. Io ho questi modi di rispondere, però…", le parole a Angelina.