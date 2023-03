Daniele Dal Moro chiarisce: “Oriana non sei la mia fidanzata e se discutiamo è a causa tua” Al Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno provato ad avere un chiarimento dopo gli scontri di questi giorni.

Al Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono ritagliati del tempo per avere un chiarimento, dopo i numerosi battibecchi degli ultimi giorni. La gieffina ha spiegato al concorrente di essere contenta di vederlo più rilassato: "Oggi ti sei rilassato un po' con me. Lo apprezzo. Vuoi restare così? Amici?". Daniele ha detto di ritenere che tutte le liti siano dovute a lei.

Daniele Dal Moro è convinto che le liti dipendano da Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro ha riversato su Oriana Marzoli la colpa delle loro liti continue, assumendosi personalmente solo una lieve responsabilità: "Forse a te non è chiaro che quando discutiamo è sempre perché tu discuti. Tutte le volte che ci sono dei problemi è perché tu li tiri fuori, non perché io rompo. Io non discuto mai. Certo mi arrabbio anch'io, posso avere ragione o torto, lascia stare questo, ma è da te che parte la cosa, mai da me. Ho deciso di mettere da parte un po' di cose qua dentro perché non mi va di litigare. Se un giorno fai una roba che non mi piace, faccio finta di niente. Non mi piace litigare, non mi fa stare bene".

Daniele ribadisce di non considerare Oriana la sua fidanzata

"Sei sempre tu che tiri fuori qualcosa che non ti sta bene. Su alcune cose hai anche ragione, ma c'è sempre un motivo per cui discutere e visto che, come in tutte le discussioni, ci sono delle volte in cui tu pensi di avere ragione e delle volte in cui io penso di avere ragione, così si finisce sempre per discutere": ha aggiunto Daniele Dal Moro. Poi ha colto l'occasione per precisare di non ritenere Oriana Marzoli la sua fidanzata:

Quando ti dico che non sei la mia ragazza, lo faccio perché è la verità. Perché devo fare come se, se non lo è. Lo faccio se sei la mia ragazza, altrimenti non lo faccio. Ho tanti punti di domanda su di te, di cui non avrò mai le risposte qui dentro.

Oriana Marzoli ha commentato: "Io prima volevo convincerti a conoscermi, ma adesso non mi va più. Se vuoi perfetto, se non vuoi va bene comunque. Hai detto che neanche fuori può funzionare. Litighiamo tutti i giorni? Se tu mi mandassi la buonanotte tutti i giorni, se mi chiamassi, sarei contenta e felice. Però il buongiorno e la buonanotte per forza". E Daniele ha concluso: "Per forza già nella mia vita non funziona".