Daniel Radcliffe diventa padre, la fidanzata Erin Darke aspetta il loro primo figlio Daniel Radcliffe, volto di Harry Potter al cinema, diventerà padre. La compagna Erin Darke aspetta il loro primo figlio.

A cura di Stefania Rocco

Daniel Radcliffe, volto cinematografico di Harry Potter, sta per diventare padre. La fidanzata Erin Darke è incinta. La notizia è stata confermata da un portavoce dell’attore a People. Nessun’altra indiscrezione è stata aggiunta. Radcliffe e Darke vivono da sempre lontani dalle luci dei riflettori.

La storia tra Daniel Radcliffe e Erin Darke

Erin Darke è la fidanzata storica di Daniel Radcliffe. La coppia sta insieme da oltre 10 anni. Si incontrarono sul set del film Kill You Darlings, che nel 2013 fece da cornice alla nascita della loro storia d’amore. Sul set Radcliffe interpretava il poeta Allen Ginsberg mentre Darke era Gwendolyn, la ragazza della quale il poeta si innamorava. Generalmente poco interessato a parlare pubblicamente di sentimenti, in un’intervista rilasciata a People un anno fa, Radcliffe raccontò in questi termini la relazione con la compagna: “Siamo davvero felici insieme. Ho una vita davvero bella, sto con la mia ragazza da un decennio, più o meno”.

Chi è Erin Darke

L’attrice deve la sua popolarità principalmente alla serie del 2015 Good Girl Revolt. Dopo il primo incontro sul set, l’attore e la compagna tornarono a lavorare insieme nel 2016 in Don't Think Twice. Successivamente, l’attrice ha preso parte alla terza stagione della serie Miracle Workers, ideata proprio da Radcliffe. Recentemente è apparsa nella serie La fantastica signora Maisel, proposta da Prime Video. Il bambino che aspettano sarà il primo per entrambi. Radcliffe, 33 anni, e Darke, 38 anni, diventeranno genitori entro la fine dell’anno. A proposito di una eventuale paternità, lo scorso anno l'attore aveva dichiarato: "Mi piacerebbe diventare padre, ma non ho fretta: l'idea di prendermi cura di un figlio sembra una cosa spaventosa e più grande di me, ma anche straordinaria". A distanza di qualche mese da quel momento, è arrivato l'annuncio della gravidanza.